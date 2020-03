Desinfectan de coronavirus el Centro Cívico de Feáns (A Coruña)

Una empresa especializada en plagas ha desinfectado el centro cívico de Feáns, en A Coruña. Las instalaciones, pertenecientes al Ayuntamiento herculino, son hasta el momento el principal foco de coronavirus en Galicia. 11 de los 13 casos infectados por el COVID-19 en la comarca coruñesa tienen relación con estas instalaciones.

El centro cívico seguirá cerrado y no reabrirá hasta que lo autoricen las autoridades sanitarias, según ha aclarado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. En la fumigación, indicó, se han utilizado productos “seguros y permitidos por la Agencia Española del Medicamento”.

Los operarios se han llevado del interior diverso material del centro para su destrucción, como una de las medidas de prevención. Por el momento, no está previsto ningún cierre más de instalaciones en la ciudad de A Coruña, a expensas, en todo momento, de lo que determinen desde Sanidad. El Ayuntamiento hace un llamamiento a la tranquilidad e insta a la ciudadanía a contactar con el 010 o el 981 920 010 para resolver cualquier duda sobre el coronavirus. Piden que la gente siga las instrucciones de las autoridades sanitarias

‼️ Desde o concello da Coruña facemos un chamamento á tranquilidade na veciñanza e pedímoslle a todas as coruñesas e coruñeses que sigan as instrucións das autoridades sanitarias #Sergas.



Estamos á disposición da cidadanía para calquera dúbida ☎️ 981 920 010 ou no 010.