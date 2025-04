Crisis en Cambre (A Coruña): segunda dimisión en un año y un concello ingobernable

De nuevo, Cambre se vuelve ingobernable. Un año después de tomar posesión, la alcaldesa de este municipo coruñés de casi 25.000 habitantes dimite.

“Hoy es un día complicado para mí y para todos los que formamos Unión Por Cambre, ya que voy a anunciar mi dimisión”, comunicó este jueves ante los medios de comunicación la regidora, María Pan. Da un paso atrás y lo hace un año después de la renuncia de su antecesor, Óscar García Patiño. “Un alcalde y una alcaldesa de la lista más votada en 2023 que dimiten”, ha reconocido.

Noela Bao María Pan, en el salón de plenos de Cambre

parálisis administrativa

En el momento en el que García Patiño dejó el cargo, las facturas impagadas superaban los 5 millones de euros y había problemas hasta para llenar el depósito de los coches patrulla de la Policía Local. Este jueves, María Pan ha vuelto a repetir, de forma más tímida, las denuncias de parálisis administrativa, en forma de una secretaria y una interventora que ponen reparos de forma sistemática a todos los pagos.

“No ayuda mucho que dos piezas claves en la administración local, como son la secretaria y la interventora, no estén proactivas” para ofrecer “soluciones rápidas y ágiles” y “poner sobre la mesa herramientas necesarias para arreglar los problemas que tenemos, ha comentado. Defiende que en este tiempo “Se hicieron muchas cosas, pero es verdad que en estos últimos dos años dejaron de hacerse muchas más que estaban proyectadas”.

“Es lo que me pesa cada día más”, confesó. “Veo la programación que tengo en el ordenador todos los días y me veo incapaz de sacarla adelante”, ha admitido, con frustración.

Culpa a la oposición de bloquear el concello

Pero contra quien ha cargado las tintas no ha sido contra dos habilitadas nacionales con un criterio y una forma de trabajar “distintas”, según dice. La alcaldesa de este municipio acusa de boicot a PP, PSOE y BNG, cuyos 11 votos en conjunto superan los 7 de su grupo, Unión por Cambre, que gobierna en minoría con apoyos puntuales de Alternativa dos Veciños (2 ediles) y el grupo no adscrito (1 edil)

Noela Bao Casa Consistorial de Cambre (A Coruña)

Los acusa de tumbar en pleno cuestiones como pagos a empresas o la contratación de técnicos para reforzar las áreas clave en desbloquear las facturas pendientes. La situación se ha hecho insostenible desde noviembre, y desde enero apenas han salido adelante pagos. Por eso, los insta a tomar el mando y hacer efectiva una moción de censura.

“Aquí hubo 11 concejales que intentaron gobernar desde la oposición. Tienen mayoría absoluta”, por lo que los reta a presentar una moción de censura. “Quien tiene valentía para gobernar desde la oposición, la tiene para ponerse al frente de alcaldía y gobernar Cambre”, opina.

Un paso atrás por responsabilidad

Dice que lo ha intentado todo, pero no está dispuesta a seguir cobrando para que no le dejen trabajar. "No voy a estar dos años más cobrando el sueldo que estoy cobrando para no ser capaz de sacar temas adelante", aseguró.

Ha lamentado que “perdí kilos, horas de estar con los míos, estudié legislación y sentencias para intentar soluciones para este concello”. “Dejo la alcaldía por responsabilidad y respeto a mis vecinos y vecinas”, ha concluido.

Noela Bao A la rueda de prensa asistieron compañeros de María Pan y el exalcalde Óscar García Patiño

Su renuncia se hará efectiva en pleno en unas semanas. Su grupo, Unión Por Cambre, todavía tendrá que determinar quién será el candidato o candidata a la alcaldía, aunque ni siquiera han confirmado que vayan a presentar uno .