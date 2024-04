A Coruña reflexiona en unas jornadas sobre la necesidad de construir "ciudades que cuidan"

Ciudades que cuidan, ciudades compasivas, ciudades amigables, ciudades inteligentes y saludables...Un tipo de ciudades que quieren ayudar a construir desde el arzobispado de Santiago y el colegio de médicos de A Coruña con la celebración esta tarde de una jornada sobre esta cuestión. Y es que si algo ha dejado claro la pandemia es la necesidad de revitalizar el ayudarnos unos a otros, el cuidarnos unos a otros. José Ramón Amor Pan, coordinador en el Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI y primer ponente, asegura que es "necesaria" una ley de cuidados paliativos. Una ley que debe contar con la financiación suficiente tanto para el sistema sanitario como para el sistema de atención a las personas en situación de dependencia.

"Es inmoral decir que no hay dinero para esto y gastarse millones de euros para comprar acciones de Telefónica o 28 millones para fichar a Broncano". Otra de las patas que hay que reforzar para ser una ciudad que cuida es, según Amor Pan, fortalecer la atención primaria y mejorar "de manera urgente" los salarios de los profesionales que trabajan en la atención a los mayores, en las residencias, en los centros de día o en la atención domiciliaria. "Se debe pasar del discurso al hecho", añade.

Pone como ejemplo del "savoir-faire" la iniciativa del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) de aunar en un mismo servicio la hospitalización a domicilio, la unidad de cuidados paliativos y la unidad de coordinación de apoyo y asistencia a las residencias.

En relación a los salarios de los profesionales subraya que "un auxiliar de enfermería o un gerocultor no puede estar cobrando poco más del salario mínimo interprofesional". Los salarios, de hecho, asegura, están siendo un importante "problema" para encontrar profesionales que trabajen en este sector porque evidentemente "así no encuentras". Y es que, apunta, "una enfermera que trabaja en un geriátrico no puede cobrar un tercio menos que una enfermera que trabaja en el sistema sanitario sea público o privado".

También, afirma, hay que cuidar a los cuidadores informales "a esa red de familiares, amigos". En este sentido, aclara, es "fundamental" que los ciudadanos dejemos de ser "meros espectadores" y ser ciudadanos "activos" que refuercen el tercer sector a través del voluntariado pero también que exijan a los gestores de las administraciones públicas "que se dejen de tonterías y que aborden de una manera global, integral y dialogada este problemón que tenemos encima".

Esto requiere, apunta Amor Pan, "un pacto de Estado". "No puede ser, por ejemplo, que Amancio Ortega, financie varias residencias de ancianos en Galicia y que dos de ellas no se hayan podido ni siquiera iniciar porque sus respectivos ayuntamientos no ceden el terreno necesario. Y esto lo hacen por intereses electoralistas, partidistas. Esto es una inmoralidad, una vergüenza que los ciudadanos tenemos que denunciar"

José Ramón Amor Pan explica que estamos en un "cambio de época" marcado por el aumento de la esperanza de vida, por la cronificación de muchas patologías que antes eran mortales y por el debilitamiento del sentido comunitario de la vida humana.