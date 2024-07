A Coruña declarará el lunes la emergencia sanitaria si la ciudad no está limpia

Después de casi un mes de protestas en el sector de la basura de A Coruña, el Ayuntamiento anuncia que declarará la emergencia sanitaria este lunes. Lo hará si la concesionaria Prezero no deja limpia la ciudad en 72 horas.

El ultimátum lo ha anunciado este viernes la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey. Si no se cumple el requerimiento en este plazo, “el lunes día 22 a las 8h declararé la emergencia sanitaria”. Supondrá “la contratación urgente de una empresa que se haga cargo de la recogida de forma excepcional”. Esta medida comenzará por las zonas que peor están y que presentan más riesgo para la salud pública, y el coste lo asumirá la concesionaria.

Arde A Coruña: oleada de incendios en contenedores en un sabotaje sin igual

Las razones de la medida

¿Por qué ahora y no antes? La alcaldesa dice que es en este momento en el que se dan las “condiciones sanitarias, medioambientales y legales” para hacerlo con “máxima seguridad”. Una emergencia sanitaria que para Rey no es algo puntual, sino el principio de un cambio de rumbo en la historia municipal de constantes protestas, oficiales o no, en el servicio de basura, que mantienen como rehén a la ciudadanía.

La regidora dice que terminó el tiempo del “chantaje y las cesiones” y empieza el de las "soluciones". “La ciudadanía merece más, merece firmeza, merece rigor, merece determinación para terminar una situación injusta que en nada defiende los intereses de los trabajadores de recogida y que únicamente obedece a otro tipo de condicionantes y creo que la ciudadanía ya se dio cuenta de lo que pasa en este servicio”,

Huelgas y protestas que, insiste, no obedecen a cuestiones laborales sino a otras. Prueba de ello es que la última exigencia para dejar la ciudad limpia pasaba por “la retirada de sanciones”. Reconoce que hay muchos trabajadores dentro del propio servicio que tienen “miedo” y lamenta prácticas de “carácter violento”.

Un ejemplo, los incendios de esta noche.La policía identificó a cuatro personas por su presunta autoría de estos sabotajes en los contenedores de A Coruña. Los cuatro son trabajadores de la recogida de basura. Incluso alguno de ellos se ofreció “voluntario” a apagar las llamas. “Casualmente estaban cerca, muy cerca, de los contenedores que se estaban quemando y además se ofrecieron voluntariamente para la extinción”. Ironizó con el “espíritu solidario que tienen” cuando “no estaban así de cerca cuando hay que ir a recoger a basura”. El Ayuntamiento reforzará la vigilancia policial ante daños en el mobiliario urbano que, hasta el momento rondan los 250.000 euros.

La “primera” de más medidas

Discurso de la alcaldesa con esa intención de que no haya vuelta atrás, pero ¿qué más medidas se tomarán para evitar que un sindicato secuestre a la ciudadanía cada vez que quieren meter presión?. “Es necesario trabajar con rigor y con discreción”, apunta Rey, que recordó que el sindicato convocante está siendo investigado. Admite que, en caso de renovación del servicio, la nueva empresa tendría la obligación de subrogar los trabajadores. En todo caso, la ciudadanía no tiene la “obligación de admitir chantajes”.

La regidora hizo este anuncio tras reunirse con la Federación de Asociaciones Vecinales. Mientras, otras entidades vecinales, colectivos y plataformas de vecinos mantienen la convocatoria de concentración a las ocho de esta tarde en la plaza de María Pita, en la que pedirán una solución a los problemas con la basura que hay en A Coruña.