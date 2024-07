¿Por qué no se ha declarado la emergencia sanitaria en A Coruña por la huelga de basura?

A Coruña va camino de 20 días con problemas en la recogida de basura. Este viernes, el Ayuntamiento ha hecho el primer gran anuncio desde el inicio del conflicto. Estudian una “tarifa reducida” en el recibo de la basura cuando haya problemas con el servicio.



Lo ha anunciado la alcaldesa herculina, Inés Rey. La medida intentaría paliar, en parte, las consecuencias de las continuas protestas, oficiales o no, en el servicio. Implicaría cambiar la ordenanza de residuos para casos excepcionales. “El gobierno municipal está estudiando la posibilidad de modificar la ordenanza de basura para poder aplicar una tarifa reducida del recibo en casos excepcionales como lo que está pasando ahora mismo, con una no huelga”,ha dicho. Entiende que la decisión “no resolvería todos los problemas pero creo que es de justicia estudiar con los servicios jurídicos y tributarios municipales esta posibilidad.

Rey ha querido dejar claro que entiende “el malestar, el enfado y la desesperación de la ciudadanía que genera esta situación”. Y que también comparte: “el malestar vecinal general por una situación que es desagradable para todos, para mí la primera. Si alguien cree que me resulta agradable ver las calles llenas de basura, los cartones sin recoger y ver el malestar de la gente, se equivoca”.

¿Por qué no se ha declarado la emergencia sanitaria?

Además, la regidora ha contestado a la pregunta que se hace buena parte de la ciudadanía: ¿por qué el Ayuntamiento no ha declarado la emergencia sanitaria? Es una medida que sí se tomó en 2022. Se sigue estudiando, pero Rey desliza que legalmente no es tan fácil

“La gente me pregunta po la calle y me dice: 'ya lo hiciste una vez, alcaldesa. Decláralo otra vez.' No es la misma situación, no es la fotografía exacta que irá en el 22”, ha explicado. Por una parte “no es la fotografía exacta de la ciudad, aunque lo pueda parecer” porque hace dos años había “muchísimas más toneladas de basura en la calle” que “estaban en todos los barrios, en todos los contenedores, desbordaban por toda la ciudad”.

Ahora, reconoce que el impacto no es el mismo aunque “hay puntos terribles. “Sé que hay puntos que están muy mal, porque lo veo todos los días y paso por los barrios para ver si han recogido” o “los vecinos me mandan fotografías”, mantiene. Unido a esto, en 2022 “no existía una huelga oficial, había, por así decirlo, una huelga de brazos caídos”.

No se descartan más medidas

Por lo tanto, la situación “era mucho peor en el 22 y tampoco jurídicamente es igual porque hay una huelga convocada y en aquel momento no la había”. En cualquier caso, no decarta todas las medidas legales posibles y “se están estudiando los requisitos para declarar la emergencia sanitaria” a la espera de una postura en común entre empresa y plantilla.

El pulso mantenido por el sindicato STL tiene este viernes una posible vía de solución. Representantes de la plantilla y de la concesionaria Prezero se reúnen esta hornada para retomar las negociaciones. La alcaldesa ha aplaudido el encuentrp y recuerda que, aunque estos días no son los que se incluyen en la huelga, no se está prestando el servicio con normalidad. Pide además que se deje al lado lo que considera o utilización política por un conflicto por el que han pasado “todos los gobiernos municipales” de A Coruña independientemente de su color.