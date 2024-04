Contrata un piso turístico un fin de semana en pleno centro de A Coruña y se queda a vivir

Ha sido desalojada en A Coruña a una mujer que se había instalado en un piso turístico. Contrató a través de AirBNB el apartamento para un fin de semana en marzo y se quedó mes y medio sin autorización.

El piso está ubicado en una de las calles más céntricas de A Coruña y está completamente equipado. Tiene un salón enorme con cocina americana, dos habitaciones, mucha luz y una ubicación inmejorable. La inquilina lo reservó para dos días a través de la plataforma online. Pero la sorpresa del dueño es que, pasado el tiempo de reserva, ella seguía ahí y se había instalado.

Se apropia del piso después del período de estancia

"Ella realmente entra con un contrato de arrendamiento turístico y cuando finaliza, pues evidentemente se queda, no se marcha", cuenta Francisco Fernández, el responsable de la empresa de desocupación que se encargó del caso. No era una turista, sino de la zona, y alegaba que no tenía adonde ir.

"Realmente, me imagino que ella utilizará esto como un método de vida o como una práctica habitual porque todas las intenciones eran de quedar instaladas", mantiene Fernández. De hecho dentro de la vivienda "tenía todas sus pertenencias", cuenta, "incluso dos gatos y un perro".





No es un caso aislado

La mujer cambió la cerradura y desconectó el telefonillo y le pedía dinero por irse. El dueño llamó a la policía y presentó denuncia, y después de pasar la Semana Santa sin poder disponer del apartamento, recurrió a la empresa para negociar con la mujer, que entregó las llaves el pasado lunes.

Desde esta empresa de desocupación han tenido cinco casos similares en los últimos meses solo en la zona de A Coruña.La práctica ya la han visto más veces, algo similar alquilar un piso y dejar de pagar la renta, pero con un contrato de alquiler turístico de por medio.