El consejo de un hostelero de A Coruña a la hora de reservar la Cena de Navidad: "Negociar bien"

A un mes de las fiestas navideñas, si estás pensando en hacer una cena de empresa o de grupo con motivo de esta época del año en un local de hostelería, ten cuidado porque se cotizan las mesas. Desde octubre, los restaurantes de A Coruña ya han empezado a recibir peticiones de reservas para Navidad y el sector ya lanza una advertencia: hay locales a punto de agotar las sillas disponibles.

Con todo, el presidente de la asociación de empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, es optimista. “Hay mucho interés en las cenas de Navidad, está casi lleno en todos los sitios, algunos está todo reservado pero todavía hay sitios donde quedan plazas”, comenta

las mejores fechas para reservar la cena de navidad

Hay fechas, reconoce, en las que está más difícil que en otras. “Al coincidir el 22 en fin de semana ha hecho que se concentre mucho la fecha con un poco de antelación. La última semana es lo más fuerte, pero la semana anterior también hay muchas empresas”, asegura.

Es posible que nos encontremos con que los locales hayan subido el precio respecto de las Navidades pasadas, algo difícil de evitar dada la inflación que sufrimos todos. “Está carísimo todo el producto y eso hace que el precio final del producto se encarezca como en nuestras casas particulares”, lamenta. Según Cañete, hay un esfuerzo por no repercutir la subida de precios en las cuentas, pero a veces es inevitable, porque, de lo contrario, el sector “tendría que cerrar”.

recomendaciones para que se nos atragante la cena

En todo caso, la recomendación del presidente de los hosteleros cuando vayamos a reservar es dejarlo todo claro de antemano. Ningún detalle puede quedar al azar.

IR A SITIOS DE CONFIANZA: Para empezar, el hostelero aconseja no experimentar. “Hay que procurar ir a sitios que nos conozcan, de confianza”, dice.

NEGOCIAR EL MENÚ: Es necesario “negociar el menú, lo que se quiere, con claridad”. No solo los “productos” que se incluyen, sino también “todas las bebidas, vinos, cafés, postres...”.

PACTAR EL PRECIO: El precio debe estar pactado y “si es un precio cerrado, que quede claro”.

PEDIR FACTURA: Y, por último, es necesario saber “cómo se va a facturar” porque de esa manera “no habrá problemas y quedarán satisfechas ambas partes”.

Falta de personal

Para estas fechas navideñas, bares y restaurantes de A Coruña tendrá el mismo problema que lleva anunciando desde hace años: la dificultad en encontrar a personal cualificado. En verano “las necesidades fueron altas” se ha podido paliar parcialmente, reconoce, con la formación ofrecida por la escuela de hostelería, sobre todo, al colectivo “inmigrante”. “Se han conseguido colocar muchísimas personas, especialmente en A Coruña, con ese perfil”, resalta, La demanda en Navidad “no es tan alta” pero la están intentando suplir de ese modo.

Archivo. Un grupo de amigos brinda con cervezas

Precisamente este martes comienzan a formar nueva cantera hostelera. Quince personas forman parte del curso de ayudante de cocina que organiza la Xunta de Galicia en el centro de formación “para integrarse lo antes posible en las cocinas de los restaurantes”.

A la espera de la Mareona

Todos, gente de prácticas o no, se preparan para un fin de semana, el del 23 y el 24 de noviembre, en el que seguro que tendrán más trabajo. Se espera el desembarco de la afición del Sporting de Gijón en A Coruña, con el partido del domingo. Desde el 1 de octubre de 2016 que no viene la Mareona a la ciudad. Los forofos llegaron a dejar un millón de euros de beneficios, pero el hecho de que el partido sea declarado de alto riesgo ha provocado que hasta última hora la mayoría de aficionados no sepa si va a poder viajar con el equipo o no.

“Se notan ya reservas, de una manera no brutal”, comenta. Cañete cree, no obstante, que habrá buena representación rojiblanca en la ciudad y en sus bares porque “estamos unidos por la A-8 y en unas horas están aquí”, aunque no sea para pernoctar. “Estamos unidos por la A-8 y en unas horas están aquí”, concluye.