Los conductores de los buses de A Coruña están preocupados: "Todos los días..."

Preocupación entre los conductores de los autobuses urbanos de A Coruña ante el incremento de agresiones desde hace unos dos años. La última, la más grave, una agresión con arma blanca. La policía sigue buscando al hombre que agredió a este conductor el viernes 30 de agosto en La Marina. El presunto agresor se encontraba en la calle y agredió a la víctima por la ventanilla que resultó herida en una mano.

Esta "alarmante" agresión se suma a otras agresiones verbales que sufren, según Oscar Vieites, conductor desde hace más de 20 años y presidente del comité de empresa de la Compañía de Tranvías, "todos los días". Señala que son, sobre todo, las mujeres conductoras las "más perjudicadas". "Ya lo tenemos asumido", se muestra resignado.

Atribuye este notable incremento de incidencias a la "afluencia de viajeros a raíz de la rebaja del billete y la gratuidad de los trasbordos". Asegura que "hoy por hoy la ciudad está prácticamente levantada, con obras por todos los lados", por lo que cumplir las frecuencias se hace complicado. Así cuando llegan a una parada, apunta, los viajeros se descargan con el conductor o conductora de turno aunque subraya "no es para esgrimir un arma blanca como fue el otro día".

Consideran que una buena medida para darles mayor seguridad sería la instalación de mamparas "estanca, cápsulas" para estar "aislados" como van los maquinistas en el metro o en los trenes. Este conductor coruñés no comparte la idea de poner cámaras de grabación en los autobuses porque, explica, "no te exime de que te bajes porque están golpeándose dos viajeros y tengas que intervenir y, a lo mejor, te caiga, pues, de rebote, una bofetada. Entonces, con cámaras o sin cámaras, esa situación iba a ser igual".

Pide, además, comprensión a los ciudadanos porque "estamos haciendo un trabajo lo mejor posible aunque también cometemos errores". En los próximos días se reunirán con la dirección de la concesionaria para abordar esta problemática de inseguridad, "hay que intentar ponerle coto de alguna manera", añade Vieites.

PROBLEMAS DE MOVILIDAD

Otra de las incidencias que sufren los conductores del bus urbano de A Coruña son los problemas de movilidad por la pérdida de espacio para circular. Vieites destaca que en la ciudad se está "dando prioridad al peatón". Explica que hay autobuses de doce y dieciocho metros y éstos últimos necesitan "un radio de giro" por lo que si se lo pones "muy justito, al final puede que no pases". A mayores, añade, hay coches o furgonetas mal aparcados y "ya quedamos ahí bloqueados. Incluso, algunas veces, cortamos el tráfico e impedimos que otros puedan pasar".

Entre las calles más complicadas para el paso de autobuses están la avenida de Os Mallos o, en estos momentos, el "bordeo" que tienen que realizar por el corte en la calle San Andrés. "Las calles estrechas están bien pero no para los autobuses". O Los Cantones donde ha quedado sólo un carril para la circulación en cada sentido "y vamos justos". "Ya no te digo cuando nos salen las bicicletas de la acera y los patinetes al carril, que nos sorprenden. Cada vez se respeta menos, bueno, no respetan ya", concluye.