Comienza la doble vacunación contra la gripe y el coronavirus en A Coruña

Este lunes ha comenzado en Galicia la campaña de vacunación de la gripe, que coincide con la tercera dosis de la del coronavirus para los mayores de 80. Este colectivo ha respondido con gran afluencia a los mensajes y llamadas por parte del SERGAS. Nos situamos en el centro de salud de Monte Alto, de A Coruña . Aquí, el trabajo es doble.

Enfermera preparando una vacuna







Las enfermeras preparan los viales de la vacuna de la gripe, por un lado. Por otro, la tercera dosis de Pfizer que recibirán mayores de 80.Son muchas personas las que han decidido aceptar la doble inmunización. Tras una pequeña espera inicial, llega Enrique, el primer paciente, que pide que además de la de las dosis previstas, le administren la vacuna contra la neumonía.









“NO ME ENTERÉ DE NADA”

Enrique tiene 87 años y se va a casa con una vacuna en cada brazo. No ha dudado en aceptar la invitación a la vacuna doble. “No me enteré de nada”, declara después del doble pinchazo.

Manuel sale muy animado y enseña los brazos a los periodistas. “Aquí la del COVID y aquí la de la gripe, que es la primera vez que me pongo en la vida”, afirma. Asegura que aceptó la vacunación porque “no me quiero ver allá arriba, con los tubos, prefiero irme”, y que acudirá “todas las veces” que lo avisen si es necesario.





Lola ya tenía la cita para vacunarse contra la gripe este lunes y se la adelantaron cuando le mandaron el SMS para la tercera dosis. “El Covid está empezando otra vez a pegar fuerte”, declara. Va tranquila y se resigna al pinchazo “nos van a llenar de vacunas”, ríe, al tiempo que reconoce “¿qué vas a hacerle? Te mandas y eres obediente”.

SIN MIEDO A LA REACCIÓN

Desde el SERGAS invitan a ir a pincharse “sin miedo”: no va a dar una reacción más fuerte. Lo dice Cristina Gómez, la coordinadora de enfermería del ambulatorio.

“El sistema inmune ya está familiarizado con la vacuna del COVID tras las dos dosis y la antigripal, lo mismo”, asegura la sanitaria. Si se presenta “malestar o el cansancio”, recomienda -si no se tiene alergia- paracetamol y reposo. En todo caso, se trata de una “reacción benigna” a “vacunas conocidas”.

SIGUE EL PROCESO DE VACUNACIÓN

Estos días se seguirá citando, por SMS o teléfono, a todas las personas mayores de 80 para la tercera dosis de vacuna contra la COVID, con la posibilidad de combinarla con la gripe. De momento, se hace en el ambulatorio al que acuden habitualmente.

El doble pinchazo, de momento, se plantea para personas mayores de 80 años. La tercera dosis de Pfizer se dirigirá, en principio, a mayores de 70. Todavía no se sabe cómo será este sistema para el colectivo de 70 a 79, pero de momento no se plantea la reapertura de Expocoruña en el área sanitaria A Coruña-Cee.

Con todo, la vacuna de la gripe la puede pedir ya quien tenga más de 65 en su centro de salud, por teléfono o con cita previa. Ya se está administrando en residencias desde este lunes. 25.