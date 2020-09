Cinco barrios de A Coruña mantendrán restricciones para controlar el coronavirus

La Xunta ha decidido levantar las restricciones especiales contra el coronavirus en la mayor parte de la comarca de A Coruña. Solo cinco barrios de la ciudad herculina mantendrán las medidas en vigor desde principios de agosto. Se tratarían, a la espera de que se confirme en el Diario Oficial de Galicia (DOG), de los de Os Mallos, Sagrada Familia, As Conchiñas, Agra do Orzán y Labañou, donde seguirán las limitaciones de reuniones y en locales de comercio y hostelería.

Se mantienen las restricciones en Arteixo, aunque se suavizan respecto a las que ya había. En esta localidad, los bares y cafeterías podrán volver dar a servicio en el interior con un aforo máximo del 50% y sin utilizar el servicio de barra. Aumentará también el límite de aforos máximo en las reuniones, de cinco a diez personas.

Por el contrario, Oleiros, Culleredo y Cambre ya no tendrán la limitación de aforos o de reuniones que estaban en vigor desde hace un mes. Así se lo ha confirmado el Comité Técnico de Sanidade a los municipios este miércoles.

El comité de expertos ha acordado además implantar medidas especiales en Ponteceso debido al avance de casos. Además, el uso de la mascarilla en gimnasios será obligatorio en toda Galicia. Las medidas se publican este miércoles en una edición especial del DOG y entrarán en vigor el jueves.

