La cara B del Festival Noroeste de A Coruña: tres meses sin cobrar después del concierto

El Festival Noroeste se celebró en agosto en A Coruña y tres meses después, en noviembre, hay artistas del cartel que todavía no han cobrado por su actuación. Es lo que ha denunciado uno de ellos, Néstor Pardo.

El artista coruñés actuó con su banda Mojo Mantra el 10 de agosto en el Campo da Leña. Era un concierto muy especial, el segundo desde el nacimiento de esta formación musical. Dieron una lección de buen blues y country por la que, de momento, el Ayuntamiento de A Coruña no le ha pagado ni un euro.









Durante semanas, intentó ponerse en contacto con la organización, pero solo le daban largas. Cuando lo contrataron pidió cobrar en 15 días y le dijeron que probablemente fuesen 30. Ahora, lleva casi 90 de espera, tres meses y de momento, el concierto le ha salido a pagar. “La mayor parte de la banda es de Barcelona y hay que adelantar billetes de avión, hoteles... y es un gasto que tienes que cubrir y oye, que también quieres cobrar por tu trabajo”, cuenta a COPE Coruña.

Denuncia pública

Ante esta situación, se plantó y decidió denunciar la situación en redes sociales. No solo por él, sino por todos los que todavía no han cobrado, porque no es un caso aislado. “Que yo sepa, todos los grupos locales y más pequeños que tocaron en el Noroeste todavía no han cobrado”, relata.

La publicación surtió efecto, a medias porque de momento, no ha cobrado lo que le deben. Pero al menos le han dado una explicación y le dicen que su dinero está en trámite con la orden de pago autorizada la semana pasada.

Respeto a los artistas

La del Noroeste no es una situación habitual para Néstor, afortunadamente. En algunos eventos privados pagan por adelantado. Las administraciones siempre se demoran más, pero no tanto como esta vez. Por eso pide sensibilidad al concello y “respeto” a su trabajo como autónomo.

Afortunadamente, al cantante no le falta trabajo. Está preparando su primer disco con Mojo Mantra y un espectáculo de teatro lo mantendrá entretenido todo este invierno.