Buscan a un joven de 19 años desaparecido en A Coruña

La familia de Tomás Trillo lleva una semana en vilo. Este joven uruguayo, de 19 años, desapareció sin dejar rastro hace una semana en A Coruña. El día 8 fue el último en el que fue visto, y han denunciado su desaparición ante la Policía Nacional.

El joven dejó de contestar a los mensajes la semana pasada. “Desde el lunes por la noche que mi mamá lo llamó y él no contestó”, cuenta a COPE su hermana Micaela. El día siguiente, “ yo le mandé mensajes, le llegó como que el teléfono estaba prendido pero no contestó y ya después de las 15h dejaron de entrar las llamadas y los mensajes”.

Sin recursos ni conocimiento de la zona

Micaela y Tomás llevan poco tiempo en A Coruña. Llegaron desde Uruguay, donde sigue el resto de su familia, tanto su madre como la hija de ella. Micaela encontró trabajo y se mudó a la localidad de Betanzos hace unos días, pero él se negó a acompañarla y ya se había marchado del piso anterior.

Está muy preocupada porque no tiene recursos para sobrevivir: “no tiene ni ingresos de dinero, ni ni casa, ni una habitación donde vivir. O sea, se quedó en la calle”, cuenta. Hasta entonces, Tomás “vivió conmigo. Lo mantenía yo. Pero él no se quiso ir para Betanzos”.

Aficionado al skate y al fútbol

El miedo de la familia es que Tomás no conoce la zona, aunque la esperanza es la red de conocidos que había hecho en este tiempo gracias al deporte. Era habitual verlo en el skatepark de Os Rosales y en el de Cuatro Caminos, y también jugaba al fútbol.

Gracias a difundirlo en Facebook Micaela ha podido contactar con alguno de estos chavales aunque de momento no han tenido mucha más información sobre su paradero. Por Facebook, logró dar “con un chico que me dijo que hacía una semana había jugado al fútbol con él pero que después él se había ido con otro chico que no conocía”, comenta.

Descricpción de Tomás

Por eso, hace un llamamiento a aportar cualquier pista sobre Tomás. El joven “es un chico alto de tez morena, lo confunden mucho con marroquí pero no es marroquí. Lo recalco porque he tenido varias llamadas, confusiones con chicos que son marroquís”. Así, Tomás “suele llevar una chiva” y tiene “ojos marrones, pelo castaño, es alto, delgado, mide 1.70 aproximadamente y suele llevar una gorra deportiva Nike azul desgastado”.

Además de todo esto, suele llevar una bolsa de patines naranja y un bolso negro pequeño con sus pertenencias. Cualquier pista que se tenga que Tomás se puede comunicar a la policía nacional o al número de Micaela, el 644 51 83 82