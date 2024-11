El BNG se niega a apoyar los presupuestos de A Coruña de 2025: ¿qué puede hacer el PSOE?

Eran socios presupuestarios y, ahora, ni eso. El BNG rechaza apoyar el presupuesto de A Coruña de 2025. Después de sostener en los últimos años al gobierno socialista en minoría, los nacionalistas se plantan porque ven que las condiciones que ponen sobre la mesa se incumplen sistemáticamente.

Quiebra de confianza

Así lo ha anunciado el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, la mañana de este lunes en un pleno extraordinario para aprobar una modificación de las cuentas actuales. “El BNG no va a suscribir un nuevo acuerdo con el grupo de gobierno para los presupuestos de 2025”, ha alertado, al tiempo que ha avanzado que “si hay presupuestos para 2025, no será con nuestro voto favorable".

Jorquera "no ve posible" el pacto presupuestario debido a que los socialistas "continúan sin cumplir la mayoría de los pactos anteriores". "Se quebró el principio de confianza, no se dan las condiciones para llegar a nuevo acuerdo presupuestario", ha dicho. Ha advertido además de que "no serán posibles nuevos acuerdos mientras no se restaure".

El portavoz del BNG reconoció "esfuerzos" en algunos aspectos, como la suspensión de licencias en el barrio de As Percebeiras o la congelación de tasas. No obstante, no compensarían el "incumplimiento" de asuntos incluidos en los presupuestos de este año a instancias de esta formación.

El PSOE no descarta "ninguna vía"

El PSOE coruñés no tira la toalla. El portavoz del gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, sigue sin descartar la negociación por varias vías para sacar adelante las cuentas lo antes posible. “No descartamos ninguna vía”, ha asegurado sin determinar cuál, pero afirmó, al tiempo que avanzó trabajo para tener el presupuesto “cuanto antes”

Lage ha dicho en referencia a los nacionalistas que es “difícil explicar que se cierren a la negociación” y que “nuestra mano sigue tendida” ."Es evidente que su posición no responde a desacuerdos sobre el destino de las cuentas públicas ya que ni han planteado sus propuestas", ha apuntado para lamentar "la decisión política de quedarse fuera de la posibilidad de negociar los presupuestos".

A su vez, Miguel Lorenzo (PP) ha calificado al gobierno local de "moroso" al apuntar que "le deben a todo el mundo, a las concesionarias de los servicios de esta ciudad y le deben a muchísimos proveedores". "Este año se pagaron 15 millones de euros en facturas irregulares de deudas del año pasado", ha recordado.

Cómo aprobar un presupuesto sin el socio prioritario

Y ahora, ¿qué alternativas le quedan al PSOE si el BNG no apoya el presupuesto de 2025?

Podría prorrogar las cuentas actuales y entrar en el nuevo año con el presupuesto del anterior. Ya se ha hecho en otros ejercicios pos por el retraso en iniciar las negociaciones.

Otra posibilidad sería pactar las líneas presupuestarias locales con el PP, la lista más votada. Es algo que, en todos los años que ha gobernado en solitario, no ha hecho nunca, pese a decir insistentemente que se abrían al diálogo con todos.

La última vía podría lanzar un órdago y plantear una cuestión de confianza para aprobar los presupuestos. Es lo que hizo, en su momento, la Marea Atlántica en 2017 ante la negativa del que hasta entonces había sido su socio prioritario, el PSOE.

El riesgo de esta opción es que la cuestión de confianza no prospere y que la oposición se alíe para una moción de censura. No parece probable, no obstante, que se pongan de acuerdo PP y BNG para ello.

Apoyo al modificativo de crédito

En todo caso, el anuncio del BNG ha parecido tomar con el pie cambiado a un gobierno socialista acostumbrado a no tener demasiadas pegas por parte de este grupo. De hecho, los nacionalistas sí apoyaron lo que se debatía esta mañana en el pleno extraordinario en el que saltó la noticia: cambiar el presupuesto actual para dedicar más de diez millones de euros a sufragar los descuentos del bus o regular los salarios de la plantilla de la Escuela Municipal de Música.