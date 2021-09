Bloquea con su furgoneta la entrada a un colegio de A Coruña harto del caos de tráfico que se genera

Si hay un lugar donde no es difícil encontrar varias infracciones de tráfico, de forma diaria, es en el entorno de un centro escolar. Coches de padres y madres suelen todo tipo de espacios para dejar o recoger a los menores. En A Coruña, uno de los centros en los que esto pasa habitualmente es el Santa María del Mar, situado al lado de la avenida da Pasaxe, uno de los principales accesos a la ciudad.

#Coruña - De nuevo colapsada la rotonda del Pasaxe e inmediaciones por todos los coches ?? ?? que acuden a la salida del colegio Santa María del Mar.#Tráficopic.twitter.com/8ayfX6fH5x — Eloy TP (@EloyTP) September 17, 2021





En las últimas horas, el dueño de un taller situado en el entorno del colegio dijo “basta” y bloqueó con su furgoneta al centro, durante media hora. Fue la tarde del jueves, y se generaron importantes atascos. Explica que lo hizo porque está harto del caos de tráfico diario que se monta. No solo es porque se genere una zona sin ley: los coches en triple fila o montados en cualquier parte hacen imposible que clientes y empleados accedan a su negocio porque bloquean el camino a su taller. "El año pasado fue más llevadero porque organizaron la salida entrada por franjas horarias, pero este año.... ostrás".

Fran relata que el día anterior a la protesta dejó de facturar 1500 euros, ya que un cliente no pudo acceder al negocio, al perder una hora y cuarto intentándolo sin éxito. Además, él no pudo llevar un coche a la ITV por la misma razón, a lo que se unió que “me encuentro al papá de turno maleducado con el coche aparcado donde le da la gana y me manda a tomar por culo porque le llamé la atención”.

FALTA DE CONTROL

La gota que colmó el caso, el mismo jueves, fue un comentario de la Guardia Civil, que multó “solo a cinco personas” en el entorno del centro. Según Fran, le dijeron “tendrás que liar un pollo para que te hagan caso. Pues la lié, me planté en la puerta con la furgoneta, a ver si alguien me hace caso”. Después de unos minutos y de generar importantes retenciones, llegó el director del centro y la policía y dejó la protesta.

El empresario ha pedido “disculpas” a todas las personas que se vieron atrapadas en un atasco por su acción pero reitera solo quiere se busque una solución, puesto que son más los negocios a los que los problemas de tráfico. "No puede ser que en un centro de 1600 alumnos, más de un millar vayan en coche particular". El colegio, concertado, dispone de servicio de bus, "algunos dicen que es muy caro, pues tendrán que bajar el precio", afirma. Y eso, además, no justifica el hecho de que para los padres "vale todo", mientras están "de parloteo" o "con un café con el coche en triple fila" mientras "un trailer está esperando a pasar"

Asegura que está dispuesto a hablar con la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento o la Policía para que se resuelva esta cuesión. Resalta la peligrosidad de estas conductas al ser esa zona un acceso a la Congeladora Coruñesa, con cabezas tractoras que no tienen visibilidad en el caso de que haya menores de la calzada.