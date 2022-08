Bicicoruña ampliará su horario hasta la 1 de la mañana durante el mes de agosto, en coincidencia con las fiestas de María Pita. Así lo han confirmado fuentes del Ayuntamiento de A Coruña.

La prolongación de horario se hará efectiva cuando se resuelva una “incidencia informática” en la que están trabajando desde el servicio de alquiler de bicicletas municipales. La intención es que entre en vigor “cuanto antes”, indican las mismas fuentes, algo que se notificará públicamente.

En un principio, se anunció que estas horas extra se podrían disfrutar desde el pasado lunes, 1 de agosto, para facilitar los traslados después de los conciertos de María Pita pero no fue posible por estos problemas técnicos. De hecho, algunas personas intentaron retirar la bicicleta sin éxito.

@dinisss@CorunaSostible

Supúñase que durante as festas bicicoruña ampliábase ata a 1 da mañá, mais o servizo non vai, non podes retirar a bici despois da hora de peche habitual.

Pensei que podía ser un erro da miña conta, pero pasoulle a máis xente o mesmo tanto onte coma hoxe