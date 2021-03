Atropellan a un policía local en A Coruña

Un agente de la policía local de A Coruña ha resultado herido tras ser alcanzado por un vehículo este miércoles en Ala ciudad herculina. El hombre regulaba el tráfico en la zona de Riazor, intenso por la mañana debido a la gran afluencia de coches que acudía al cribado de coronavirus que se realiza en la explanada del Pabellón de los Deportes.

El suceso tuvo lugar sobre las 10:40 en la avenida de Buenos Aires con la avenida de la Habana.Una ambulancia del 061 trasladó al hombre al Hospital Modelo. Su pronóstico era reservado, según ha informado el 092.

El cribado que se realiza en la explanada de Riazor ha causado momentos de importantes retenciones en los últimos días en el acceso a la ciudad y las vías del entorno. El SERGAS está convocando a estas pruebas a todos los vecinos de la ciudad de entre 18 y 60 años.

Seguimos traballando en colaboración con @SanidadeXunta no cribado que se leva a cabo no aparcadoiro do pazo dos deportes de Riazor.

Segue as indicacións para facer máis fluido o teu paso. pic.twitter.com/eIFdBfOTrB