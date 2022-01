Así será la estación intermodal de A Coruña: la Xunta aprueba el proyecto de terminal de buses

La Xunta ha aprobado el proyecto de la terminal de autobuses y el aparcamiento de la estación intermodal de A Coruña. Spondrá una inversión de casi 30 millones de euros, según informa el gobierno gallego este lunes.

De este modo, se ejecutará una nueva estación de autobuses en paralelo a la avenida de A Sardiñeira. Constará de un edificio de viajeros de 2500 metros cuadrados, con tres plantas, y 20 dársenas situadas al mismo nivel que el nuevo inmueble.

Esta terminal se situará sobre un aparcamiento que tendrá capacidad para 325 turismos, 44 vehículos de alquiler y 20 huecos para autobuses. Los peatones podrán acceder a la misma directamente desde la avenida de A Sardiñeira, desde la pasarela de conexión con la Avenida do Ferrocarril (antigua Joaquín Planells) o desde la estación del tren y el párking.

Los buses accederán por un ramal de la glorieta que se prevé construir en la citada vía. Para el resto de vehículos, el acceso al aparcamiento se realizará por esta rotonda o desde la glorieta de la avenida do Ferrocarril, a través del túnel que prevé ejecutarse bajo la estación de San Cristóbal .

La consellería de Infraestruturas e Mobilidade prevé licitar los trabajos “en las próximas semanas”, una vez que el Ayuntamiento de A Coruña autorice el convenio de cofinanciamiento. Este acuerdo tendrá que ser firmado por la Xunta, el consistorio coruñés y el Ministerio de Transportes, que tiene pendiente contratar la reforma de la parte ferroviaria.

