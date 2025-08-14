El asesinato de Diego Bello en Filipinas sigue a medio juzgar: así está ahora mismo el proceso por la muerte del coruñés

El proceso judicial por el asesinato de Diego Bello, el coruñés abatido a tiros por la policía filipina en enero de 2020, continúa avanzando. La familia, que lleva más de cinco años reclamando justicia bajo el lema “Justicia para Diego”, afronta ahora un nuevo retraso debido a las condiciones meteorológicas extremas que afectan a Filipinas.

Francisco Lafuente, tío de Diego y portavoz de la familia, explicó en COPE Coruña que la región está en plena temporada de tifones, lo que obliga a suspender actividades judiciales. “La próxima vista estaba prevista para finales de agosto, pero parece que por precaución van a pasarlo para septiembre”, señaló.

Un sistema judicial más lento y discontinuo

Según Lafuente, el procedimiento en Filipinas es muy distinto al español. “Ellos hacen como una vista hoy, otra dentro de 15 días… así van”, explicó.

Diego Bello

La familia sigue cada paso a través del bufete local que contrató en su momento y permanece especialmente pendiente de la citación de los padres de Diego para declarar. “Para nosotros lo importante es que el juicio avance sea a más o a menos velocidad… lo que sí depende de nosotros es la cabezonería de seguir y de llegar hasta el final”, remarcó.

Decisión clave sobre los acusados

El proceso también vivió un momento decisivo recientemente con el cambio de la jueza que lleva el caso. Los abogados de los tres policías acusados solicitaron su libertad provisional, pero la nueva magistrada la denegó, considerando que existía riesgo de fuga y que la gravedad de las acusaciones lo impedía. “Para nosotros es una pequeña tranquilidad dentro del proceso”, admitió Lafuente.

EFE Manifestación en A Coruña para exigir Justicia para Diego Bello en 2020

La acusación sostiene que los agentes no solo asesinaron a Diego, sino que falsificaron pruebas para implicarlo falsamente en una red de narcotráfico inexistente. “Ahora ya hay un juicio abierto que confirma que las evidencias apuntan a que fue una cosa organizada… le prepararon una encerrona, lo acribillaron a tiros y le colocaron droga en una mano y una pistola en la otra”, denunció el portavoz familiar.

Cinco años de lucha incesante

Han pasado más de cinco años desde el asesinato, pero la familia mantiene firme su compromiso. “Sabemos que no va a ser mañana, que no va a ser este año, pero… si las cosas siguen como hasta ahora, tenemos que agradecer que por parte de la justicia filipina se está trabajando en serio en este caso”, dijo Lafuente.

Los padres de Diego Bello se reúnen con eurodiputados en Bruselas

Su objetivo sigue siendo lograr un veredicto condenatorio que lleve a los responsables a cumplir una pena de cárcel. La familia asegura que continuará exigiendo justicia hasta que se dicte sentencia firme.

En palabras de Lafuente, “en algún momento… se llegue finalmente a un juicio, que se declare y que haya una sentencia”. Hasta entonces, seguirán vigilantes, a pesar de los retrasos y de la dureza del proceso.