Agenda de A Coruña fin de semana 5-7 de septiembre de 2025

El primer fin de semana de septiembre está lleno de actividades en A Coruña. Festivales, fiesta, música -también clásica-, cine, gastronomía o exposiciones forman parte de la agenda.

Festivales y fiestas

El Recorda Fest, en el Muelle de Batería, arranca este viernes desde las cuatro, con las actuaciones de Álex Wall, Griso, Nena Daconte, Marlena, Xoel López, Lori Meyers, La La Love You y Ultraligera. Este sábado, el festival continúa desde las cuatro, con Efecto Pasillo, Fran Perez, Leire Martínez, Álvaro de Luna y Juan Magán, entre otros.

El Barrio de las Flores vive desde este viernes una nueva edición del festival Flores Rock, que vuelve a lo grande con grupos como Konflikto, Soziedad Alkoholica, Benito Kamelas y Dirkschneider como platos fuertes. La fiesta arranca este viernes a las ocho y se prolongará hasta el domingo, con el Mercado do Flores, desde las once, y con más actuaciones.

San Vicente de Elviña celebra también este fin de semana sus fiestas de barrio, con una amplia programación de actividades para todos los públicos que se desarrollarán entre este sábado y el domingo. Este sábado habrá un mercado ecológico en la calle Rebandas, de nueve a tres. Por la tarde, habrá hinchables y, por la noche, música con DJ Takesound y la orquesta Los Platinos. El domingo, fiesta de la espuma por la tarde, y actuación de José Brea a las ocho.

Fiestas de San Vicente de Elviña (A Coruña)

Este sábado y el domingo se celebra el Día da Familia en el Parque de Eirís. Habrá feria de artesanía, talleres infantiles, un torneo de fútbol y este sábado por la noche actuación musical de The Nunzia's Rock Band. El domingo, de siete y media a ocho y media, fiesta Holi con DJ Pukas y O doutor das prantas.

Conciertos

Al Palacio de la Ópera, este viernes y el domingo a las siete, llega Carmen. Cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia y los coros Gaos y Cantabile.

En la Sala Mardi Gras, a las diez y media concierto de Adhara y Ritman, banda que actuó también en el Festival Noroeste. Este sábado a las diez y media, actuación de Angela Hoodoo. En el Garufa Club, este viernes a las diez, Sisters in the house. Y este sábado, a las diez, Garufa Blue Devils Big Band. En la Sala Pelícano, este sábado concierto de Cuarteto de Nos, de nueve a once y media.

El programa del 90 Aniversario del Club del Mar de San Amaro, a las nueve y media concierto de Los Limones. Y este sábado, a las ocho, actuación del Grupo Fua.

Cine, exposiciones y literatura

Continúa este viernes y este sábado el Festival Lóstrego en el Forum Metropolitano de cine fantástico. Este viernes a las seis y media, Bloque III de la Sección Oficial de Cortos. Y a las ocho, proyección de Sen Alma, con su director Iago Barrado. Este sábado, a las doce y treinta y cinco, se proyecta Mi vecino Totoro, y a las ocho, la gala de clausura y entrega de premios.

Con motivo de la próxima clausura de la exposición Arte e guerra. Geishas e samuráis no antigo Xapón este fin de semana la Fundación Luis Seoane acogerá tres nuevas visitas guiadas gratuitas a cargo del comisario de la muestra Ferrán López Alagarda. Este viernes a las siete y media, y este sábado y el domingo a las doce. El acceso a estas visitas es libre, por orden de llegada hasta completar aforo.

Félix Torán visita a las siete FNAC A Coruña para presentar su libro 'La mente enfocada', sobre los beneficios de la concentración mental. El Circo de Artesanos acoge a las siete la inauguración de la exposición 'Huellas en el barro'.

FNAC Félix Torán

Este viernes termina el plazo de inscripción para las más de 130 plazas de los cursos de golf que oferta el Ayuntamiento de A Coruña y que tendrán lugar hasta finales de año. Hay distintas franjas de edades y el proceso puede llevarse a cabo en la página web de deportes del Concello.

En la comarca

La Festa da Empanada de Carral, la verbena de esta noche estará amenizada por las orquestas París de Noia y Unión y Fuerza. Este sábado, a las cinco se disputará el Gran Premio de Carrilanas de Carral. Por la noche, se subirán al escenario La Banda de Ayer, Quinkillada y Drugos. Y el domingo, Grupo Bomba, TAAO y 9Louro.

Cedida Una de las últimas actuaciones de París de Noia en 2024

Dentro del Festival Vimianzo MOLA, el Castillo de Vimianzo se convierte este viernes en un hervidero cultural con una intensa jornada que comienza a las cinco con la apertura de la feria de libros y actividades paralelas. El domingo se celebra la jornada de clausura del festival, con la representación de 'Historia dramatizada do Castelo' en el patio de armas a las doce.

La novena de la Virgen de los Milagros de Caión (A Laracha) comienza este sábado a las ocho y media, en la iglesia parroquial. Y, como es tradición, la imagen de la virgen se subirá desde este templo al santuario de los Milagros el domingo.

El Festival de Sisalde en Arteixo ofrecerá este sábado doce horas de actividades musicales, culturales y de ocio. El festival aúna la música de raíz tradicional con una gran romería popular.

La Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña celebra este domingo su Andaina solidaria, con salida desde la Casa das Palmeiras en O Burgo (Culleredo) a las once. Se recorrerán cinco kilómetros por el entorno del paseo marítimo.