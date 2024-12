Agenda de A Coruña fin de semana 13-15 de diciembre de 2024

Fin de semana de celebraciones navideñas. Este viernes a las siete abre sus puertas el Belén Municipal en la sala de exposiciones de María Pita. La nueva figura del nacimiento estará dedicada a Sito Sedes, cantante residente en A Coruña y fallecido en el mes de julio.

A las ocho, en el Palacio de la Ópera, este viernes hay concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica de Galicia, con obras de Mozart y Rossini. Las entradas están en ataquilla.com y tienen un coste de 14,25 euros.

Siguen los villancincos en el Palco de la Música de Méndez Núñez. Este viernes a las siete, habrá actuación de la Coral Breogán. Y a las ocho, de la Asociación e Coros e Danzas Eidos. Este sábado y el domingo, también habrá espectáculos en el mismo horario.

Los centros cívicos coruñeses tendrán fiestas y talleres infantiles en estas fiestas, con visitas de Papá Noel y de los Reyes Magos. El plazo de inscripción se abre este viernes en las conserjerías de los distintos espacios.

En A Casa dos Xoguetes, de la OMIC, este viernes a las tres hay bingo de Nadal, el scape room: salva o nadal, y por la tarde cuaentacuentos, entre otras actividades.

Este sábado se inaugura el tradicional mercadillo solidario de Navidad de Manos Unidas, en los locales parroquiales de la iglesia de San Nicolás. Su objetivo es financiar un proyecto de prevenciónb de violencia de género en un campo de desplazados de Juba, capital de Sudán del Sur.

El Corte Inglés organiza también actividades para esta Navidad. Este sábado habrá el Taller Crea tu bola de Navidad Con Playmobil. Los interesados en participar pueden hacerlo en eventosacoruna@elcorteingles.es.

Actos en la comarca

Fuera del término municipal de A Coruña, los vecinos de la parroquia de Bribes, en Cambre, se preparan ya para recibir la Navidad con la celebración de su tradicional Belén Viviente este domingo a partir de las once de la este sábado. La cita se realiza desde hace más de veinte años.

En Paderne, en O Telleiro, la corporación municipal inaugura la Navidad con una fiesta familiar, música en directo y brindis.

El domingo a las siete y media, se celebra el Concierto de Navidad de Oleiros en el Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, con las corales de Santa Cruz, Oleiros, Mera y Nós.

Otros actos

Este viernes a las siete, la Fundación Barrié acoge la mesa redonda 'Seguimos en el Camino', con Monseñor Francisco José Prieto Fenández, arzobispo de santiago de Compostela.

Cartel Mesa redonda Camino Inglés

Este viernes a las siete en Alita Cómics se presenta el nuevo cómic de Emma Ríos 'Anzuelo'

Este viernes a las ocho y media, en el Auditorio Sede Afundación, el show Nos vemos en las redes, de Fernando Bernal y Juancho Bernabé, con entradas a 13,60 euros.

La comedia 'Couches de choque' , con Oswaldo Digón y Rafa Durán, llega este sábado a las ocho al Auditorio de la Sede Afundación de A Coruña. El precio es de 11,60 euros.

A las seis este sábado en la FNAC se presenta el libro Papóns, premio Alberte Quiñoi de Álbum Ilustrado, de Sandra Lodi.

Este sábado a las doce y media, Héctor Francesch dirigirá una nueva visita guiada a su muestra 'Cuadros que nunca pinté' en la Sede Afundación de A Coruña. La entrada es gratuita, pero es necesario reservar entrada en ataquilla.com.

El domingo finaliza la exposición dedicada a la Torre de Hércules en la Sala de Exposiciones Salvador de Madariaga.

Conciertos de este fin de semana en A Coruña

El domingo, a las nueve, en el Coliseum, concierto de Rod Steward en una de las últimas actuaciones de su carrera, ya que el artista británico confirmó que esta será su última gira.

La banda de rock psicodélico Zälomon Grass actuará este sábado a las once en la sala Mardi Gras

En el Jazz Filloa, concierto este viernes de Bass Clarinet Connection, con pases a las nueve y media y a las once. En el Garufa Club, a las diez, Aum Reggae, y este sábado, también a las diez, Rockers go to hell.

Este sábado a las diez, concierto de Pignoise en la Sala Inn.

El Centro Ágora acoge a las siete y media acoge la Décima edición de la gala solidaria de danza Donandoarte. El coste de las entradas es de seis euros.

En la Fundación Luis Seoane, a las cinco y media se presenta el libro El hilo verde, de José Luis Fernández.

El grupo Chicharrón ha cumplido diez años de su primer disco en este 2024 y lo quieren celebrar con un concierto este viernes a las ocho en el Teatro Colón. Es gratuito, pero es necesario reservar entrada en ataquilla.com.

La Asociación Cultural AIS organiza un concierto con la intérprete Isabel Anaya en la Galería Vilaseco este sábado a las siete y media. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Durante el acto se recogerán donacifones para los damnificados por la DANA.

También este sábado, a las siete y media, en la Asociación Alexandre Bóveda se podrá disfrutar de la música popular canaria, con Rogelio Botanz Parra, divulgador del silbo canario

'25 Zanfonas' es el título del concierto de O ETRAD Zanfona Ensemble que este sábado llenará la Plaza Esther Pita de Oleiros de música tradicional.

La Banda Municipal de Música le rinde homenaje al compositor italiano Giacomo Puccinio, en el centenario de su fallecimiento. Será en el Teatro Colón a las doce y cuarto, y con entradad libre hasta completar aforo.