Agenda de A Coruña fin de semana 12-14 de septiembre de 2025

La Feria de Cerveza Artesana continúa en los Jardines de Méndez Núñez este viernes y el fin de semana, con música, talleres, foodtrucks, catas y juegos populares.

Dentro del Ciclo Son y Mar, mucha actividad este fin de semana en el puerto de A Coruña. Este viernes a las ocho batallas de bandas de rap, con entradas desde 25 euros en fms.tv. Este sábado, se celebrará un mega tardeo a partir de las seis. Se trata de la versión veraniega del Petazeta Pop Tour, que durante la primavera celebró una sesión mensual en la Sala Pelícano. El evento se centra en los grandes éxitos veraniegos de los años 90 y 2000, temas de Sonia y Selena, Paulina Rubio o David Bisbal. Y el domingo, también en el Muelle de Batería, Coffee Party.

Llegan también las fiestas del Barrio da Falperra. Este sábado habrá música desde la una y media, con Bicos de Nai, y, por la tarde, Jorge Viuda DJ, Baile de Danza 10, Fiesta de la espuma a las seis. La tarde seguirá con Son de Camagüey y, a las diez de la noche, Nuevo Plan. El domingo continuarán las actuaciones.

Música

En la Sala Mardi Gras, concierto este viernes a las diez del artista coruñés Nando Deibe, que tendrá como invitados a Malaquita, Greasy Belly, Félix Arias y otros grupos y amigos. Este sábado a las diez y media, será el turno de The Flows, con Tributo a Elvis Presley. Y el domingo a las nueve, Hannah Aldridge.

En el Garufa Club, este viernes a las diez, concierto acústico de Tontxu. El autor bilbaíno presentará su nuevo trabajo de poemas de poetas españoles musicalizados por él mismo.

Noela Bao Sala Garufa A Coruña

Dentro del ciclo de conciertos 'Noites na Cidade Vella', este sábado a las ocho, la cita será en la iglesia de las Capuchinas con el cuarteto de cuerdas Quartet Hana. La entrada es libre hasta completar aforo.

En el Palacio de la Ópera este sábado a las nueve, concierto de Pimpinela.

Teatro y exposiciones

En el Teatro Rosalía, dentro del Ciclo Principal de Otoño, este viernes y este sábado, Lola Herrera protagoniza 'Camino a la Meca'.

Este fin de semana será el último para disfrutar de la exposición sobre el fotógrafo británico David Bailey. El domingo se despide de la Fundación Marta Ortega Pérez esta muestra de más de 140 fotografías de las décadas 60 y 70. Se trata de los fotógrafos de moda y retrato más destacados del mundo.

También este sábado es el último día para conocer en Afundación la experiencia de realidad virtual y aumentada Hábitats. Natureza estendida'.

Afundación Exposición Habitats en A Coruña

Otros actos

Alita Cómics, en la Calle Panaderas, acogerá este sábado a las doce la presentación de una nueva edición del curso de cómic con los instructores Uxía Larrosa y Luis Yang, ganadores el Premio Castelao de BD 2022.

En la Filmoteca de Galicia, a las seis de proyecta 'La infancia desnuda', y a las ocho y media, '¡Ufa con el sexo!' Y este sábado, a las seis, 'Los inundados'.

Este sábado a las once en la Playa de Bens se realizará una limpieza en conmemoración de los veintinueve años del desastre de Bens, sucedido el 10 de septiembre de 1996.

Limpieza en Bens este domingo

Y regresa el circuito Coruña Corre este domingo con la Volta a Oza.

En el Polideportivo de Los Rosales, este sábado desde las once, se desarrolla un evento solidario de baloncesto en silla de ruedas, con partido de exhibición de clubes gallegos. El donativo es cinco euros.

Actos en la comarca

Fuera del término municipal de A Coruña, segundo fin de semana de las fiestas en honor a la Virgen de los Milagros en Caión. La verbena de esta noche estará amenizada por Los Players y CDC. Este sábado será el Día do Neno, con tren turístico de doce a dos y de cinco a ocho. Infantilandia a las cinco, sesión vermú y verbena con Los Coleguitas y CDC. El domingo también habrá música.

La última jornada de la Liga Nacional Sub 15 de patinaje de velocidad tendrá lugar en Bastiagueiro entre este sábado y el domingo.

El Casino de Carballo acogerá a las ocho la presentación del último trabajo del historiador corcubionés Luís Lamela: Golpistas e represores. Retratos e memoria histórica de falanxistas galegos.

En el Pazo de Villa Melania, en Culleredo, a las seis se producirá la presentación musical de dos nuevas publicacións. Se trata de 'Cantareiras', de Icía Varela y Xosé Manuel Varela, y 'Pandereteiras', de Nerea Gómez, Icía Varela y Xosé Manuel Varela.

El Grupo Naturalista Hábitat continúa con sus actividades de 'Vixías dos ríos'. Este viernes de cinco a ocho, irán a Laracha para descubrir los macroinvertebrados del Río Anllóns. Y el domingo, de diez y media a una y media, trabajarán en el Río Mera, en Ortigueira, en el control de especies exóticas invasoras.

Este domingo en Betanzos llega la cuarta carrera MovomEnBetanzos, que saldrá a las once desde el Cantón Claudino Pita, junto al palco de la música.