Agenda de A Coruña martes, 21 de abril de 2026

Oportunidad este martes para disfrutar de la música. A las ocho, en la Sala de Cultura del Sporting Club Casino, en la Calle Real, habrá un concierto de los alumnos del Conservatorio Superior de Música de piano y guitarra, dentro del ciclo ‘Notas y Hogueras’. El acto está organizado por la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan y el acceso es libre hasta completar aforo.

También en el Sporting Club Casino puede disfrutarse a partir de las seis la conferencia ‘Envejecer sin hacerse viejo’. Está organizada por la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña y el ponente será Francisco Martelo Villar, presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia.

En la Filmoteca de Galicia, a las seis se proyecta ‘Reassemblage’, dentro del ciclo ‘Territorios mutantes’, y con entrada gratuita. Y las ocho y media, puede verse ‘Todos nos llamamos Ali’, de Fassbinder.

El 3 de mayo será el último día de la Exposición ‘Emigrantas: emerxer do silencio’, en el Kiosco Alfonso, y con motivo de su clausura, el Ayuntamiento tiene programadas varias actividades dirigidas tanto a público familiar como general. La primera será el taller familiar ‘Cartografía téxtil para as emigrantas’. Se trabajará con tela técnicas sencillas de collage textil. La inscripción se puede hacer en la web ticketing.coruna.gal.

Por otro lado, los sábados 25 de abril y 2 de mayo a las seis habrá visitas guiadas a la exposición. La reserva de plazas puede hacerse en el correo kioscoalfonso@coruna.gal.

En Sede Afundación, puede disfrutarse de Comedy Wildlife, la exposición más aclamada por el público en diferentes ciudades europeas. A través de las fotografías seleccionadas en el reconocido premio Comedy Wildlife Photo, de los años 2015 a 2022, la muestra reúne una colección de imágenes de naturaleza con una singularidad: diferentes especies animales conectan con el ser humano a través de las emociones.

Y el próximo 24 de abril llegará al Teatro Colón el concierto De Mocedades a El Consorcio al Teatro Colón. Las entradas están a la venta en ataquilla.com. El Consorcio es el el grupo que dio vida a grandes éxitos que permanecen hoy en día. ‘Tómame o déjame’, ‘Amor de hombre’ o ‘Quién te cantará’ son algunos de ellos.

Oleiros

El Concello de Oleiros continúa con el programa ‘Oleiros vai de museo’, con dos visitas guiadas a las exposiciones OUTRAS HISTORIAS POSIBLES y COMEDY WILDLIFE en la Sede de Afundación de A Coruña. La actividad es gratuita y se ofertan 50 plazas para mayores de edad y menores a partir de doce, acompañados por un adulto. La preferencia es para las personas empadronadas en el ayuntamiento oleirense. Las inscripciones se pueden realizar desde este martes a las diez en la sede electrónica y personalmente, en el departamento de Cultura de A Fábrica.