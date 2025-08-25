Agenda de A Coruña lunes, 25 de agosto de 2025

Recta final de las Fiestas de María Pita. A las siete y media. Dentro del ciclo Cascarillarte, en la explanada del Centro Cívico de Novo Mesoiro, se representa la obra 'As palabras perdidas', de Inventi Teatro.

A las diez, concierto de Vega en María Pita. La artista, autora y compositora española cuenta con más de veintidós años de experiencia profesional.

Además, hasta el 31 de agosto continúa la feria del libro Antiguo y de Ocasión, con volúmenes centenarios, primeras ediciones, libros descatalogados y otras curiosidades. Está en los Jardines de Méndez Núñez, junto con la feria de artesanía Mostrarte.

También puede visitarse en Marineda City la exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'.

Una semana intensa en el Castelo Conta

El Castelo Conta está celebrando este verano su décimo aniversario y lo hace con una edición especial que se prolongará durante diez días, hasta el 31 de agosto. Hoy a las dos, hay un vermú lleno de ritmo, alegría y sabor con Nacho Moreira y Jorge Trigo a los fogones, y Brais Morán y Nasaufunk en la parte musical.

A las seis y media, Contos de Castelo. A las ocho y media, actuación de Xabier Díaz. Y a las nueve y media, el humor irreverente de De Vacas.

Siguen también los festejos de Santa Cruz. A las ocho, festa do Langostino y, a partir de las nueve y media, la orquesta Finisterre y Ayman. A las once y media, concierto de The Rapants.

y PRÓXIMAMENTE...

Y dentro de los conciertos do Xacobeo, llega por primera vez a A Coruña, The Dire Straits Experience. Chris White ha decidido resucitar las mejores canciones de Mark Knopfler. La cita será el 24 de octubre en el Coliseum a partir de las nueve de la noche. Las entradas están ya a la venta en direstraitsexperience.com.

Cartel The Dire Straits Experience

El próximo 18 de septiembre visitará la ciudad Arturo Pérez-Reverte para promocionar su última obra del capitán Alatriste 'Misión en París'. El autor firmará ejemplares a nivel privado, no de forma pública, el 18 de septiembre. La librería Arenas y Arenas Libros recogerán encargos para firma personalizada y dedicatoria limitada a 250 ejemplares y no presencial del autor. Puede hacerse la reserva hasta el 16 de septiembre en los teléfonos 981 222 442 y 881 025 566.

El concello de Arteixo tiene abierto su concurso fotográfico para todos los interesados en participar en la elaboración del calendario municipal 2026. La temática está orientada a reflejar el pasado de Arteixo. En la edición de este año la gente tiene que enviar fotos antiguas del Concello con las que luego se realizará un montaje con una fotografía actual de su localización. Habrá premios para las imágenes mejor valoradas, de 500 euros para la primera, 300 euros para la segunda, 200 euros para la tercera y 100 euros para las diez siguientes clasificadas.