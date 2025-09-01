Agenda de A Coruña lunes, 1 de septiembre de 2025

Estamos en los últimos días para ver la exposición David Bailey's Changing Fashion. El próximo 14 de septiembre terminará esta muestra en el Centro MOP del Muelle de Batería de A Coruña. Se trata de uno de los fotógrafos de moda y retrato más destacados del mundo.

En el Museo de Bellas Artes de A Coruña continúa también la exposición 'La Barca de Caronte. La travesía vital de Isaac Díaz Pardo', comisariada por su hijo Xosé Díaz Arias. Puede visitarse hasta el 14 de diciembre.

Y el Muelle de Batería de A Coruña se prepara para acoger la tercera edición del Recorda Fest los días 5 y 6 de septiembre. El festival se convertirá este viernes en el epicentro del indie-pop español con las actuaciones de Lori Meyers, La La Love You y Marlena. Las entradas pueden adquirirse en la web recordafest.es.

Preinscripción en actos

Día 1 de septiembre, día en que el Ayuntamiento de A Coruña abre plazos de inscripción de cara al curso que comienza. Más de mil plazas disponibles en las Escuelas Deportivas Municipales, que se pueden solicitar a partir de hoy. La programación deportiva incluye actividades para cinco tramos de edad y más de veinte disciplinas, de natación a escalada, pasando por atletismo, yoga, judo, pilates y patinaje artístico. Puede obtenerse más información en la página web de deportes del Concello de A Coruña.

El Ayuntamiento de A Coruña abre además la preinscripción en la programación de actividades socioculturales que se llevarán a cabo en los centros cívicos municipales en el último cuatrimestre de 2025, con una oferta de 5000 plazas.

También día 1 del plazo para la oferta del Concello de A Coruña de más de 130 plazas en cursos de golf que se celebrarán hasta finales de año. Hay tres tramos de edad: infantil (6-11 años), juvenil (12-17 años) y adultos.

El número de candidaturas recibidas por la Obra Social de ABANCA para el Premio Internacional Afundación de Periodismo Julio Camba suma ya los trabajos de 137 profesionales del periodismo y la literatura. A falta de 12 días para el cierre de recepción, periodistas de 15 países diferentes ya han enviado sus propuestas. El premio está dotado con un total de 14.000 euros en galardones.

Cáritas en A Coruña inicia la segunda entrega de material escolar y deportivo para 767 menores y mantiene abierta la campaña de recogida solidaria. En este momento se necesitan sobre todo mochilas, estuches, ceras, pinturas y libretas entre otras cosas.

Actos en la comarca

El Camping Lago-Mar de Muxía celebrará una nueva Semana da Arte. En la pasada ocasión fueron más de una docena los artistas que pasaron por este camping y crearon su obra en vivo.

En Oleiros hoy se abre el plazo de inscripción y estará abierto hasta el jueves para el nuevo programa formativo impulsado por el Ayuntamiento y dirigido a personas mayores de 65 años. Se trata de tres talleres de alfabetización digital, que se celebrarán entre septiembre y diciembre. Los interesados pueden inscribirse en el teléfono 981 610 000 de cuatro a seis. La actividad tendrá un coste simbólico de 10 euros por persona.