Agenda A Coruña jueves, 6 de junio de 2024

Comienza el ciclo de conciertos en la calle de la Banda Municipal de Música de A Coruña. A las 20h, en el Campo da Leña, en la Plaza de España y bajo la dirección de Juan Miguel Romero Llopis. La Banda Municipal interpretará el Concierto Centenario de la Leyenda del Beso, zarzuela estrenada en 1924 en el Teatro Apolo de Madrid.

???? Os xoves do mes de xuño poderedes escoitarnos no ??Campo da Leña?? ás 2??0?? horas. Comezamos este xoves cun programa adicado a Reveriano Soutullo con motivo do centenario da estrea da súa obra "La leyenda del beso". pic.twitter.com/WYFAQEWrwi