Agenda de A Coruña jueves, 27 de marzo de 2025

Concierto esta tarde en el Palacio de Capitanía General de la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra. Será a las siete con acceso libre hasta completar aforo. Y también el viernes a las once, el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrecerá la posibilidad de realizar una visita guiada gratuita al Palacio de Capitanía General. No es necesaria la inscripción previa.

Continúa la celebración de la VI Semana do Cinema Galego en el Teatro Colón. A las siete y media se proyecta Aurora, documental dirigido por Area Erina. Y a las nueve y media, Prefiro condenarme, de Margarita Ledo. Las sesiones son gratuitas.

El Centro Sociocultural Ágora acoge a las cinco la primera gala de humor 'Gargallada', con estudiantes de doce centros educativos de la ciudad. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

En el Garufa Club, a las diez, concierto de Garufa Blue Devils Big Band.

En la Sala Mardi Gras, a las nueve y media, actuación de Miguel Ángel Hernando, alias Lichis.

La Real Academia Galega le dedica el Día de la Poesía a Luis Seoane y a las siete en la Fundación que lleva su nombre se celebrará un homenaje público al artista y escritor.

La Real Academia de Medicina de Galicia celebra a las siete una sesión científica con el doctor y académico José María Prieto González, jefe del servicio de Neurología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Pondrá en valor la eficacia de los tratamientos y la investigación de la enfermedad degenerativa.

La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las siete y media la presentación de la obra Ostrácia, de Teresa Moure.

En la Filmoteca de Galicia, a las seis se proyecta Stepchildren. Y a las ocho y media, In the same boat.

La Asociación Galega de Familias Numerosas AGAFAN atenderá a las seis a las familias de A Coruña para información y asesoramiento sobre derechos, ayudas y ventajas. La cita es en su sede en la ciudad, situada en la calle Novoa Santos.

A las cinco se celebra la gran final de la VI Ruta 'El Vermut de la Ciudad', en el Hotel NH Collection A Coruña Finisterre, organizado por Cinzano y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.

La sede de la Fundación Paideia Galiza, en la plaza de María Pita, acogerá a las seis y media la conferencia 'Cómo nos relacionamos con el planeta', con el biólogo y médico Salvador Fojón.

El Colegio de Arquitectos de Galicia y la APLU realizarán a las cinco en la Fundación Luis Seoane una jornada sobre arte y arquitectura. Participarán la artista Mónica Alonso y el arquitecto y artista multimedia Fernando Blanco.

Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, celebra a las ocho el recital poético 'O Río que nos leva', de Medos Romero y Eva Veiga.

Más de 2.000 personas ya están inscritas en la carrera popular de Matogrande-Xuxán del 6 de abril. El plazo finaliza este domingo 30 de marzo.

La Radio comunitaria Cuac FM celebra hoy sus 29 años de vida. Con el apoyo económico de la Diputación acaba de iniciar en pruebas la emisión en CUAC TV, voluntario para aquellos programas que deseen emitir vídeo.

Nueva sesión de la actividad 'Viaje al centro del Aquarium' este sábado. El público podrá conocer las instalaciones técnicas y los sistemas de funcionamiento interno del centro de la mano de su personal especializado. Las entradas, con un coste de 10,30 euros, están disponibles en ticketing.coruna.gal.