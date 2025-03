Agenda de A Coruña jueves, 13 de marzo de 2025

Una conferencia sobre economía doméstica sostenible cierra hoy el ciclo de actividades de Educación Ambiental en los centros cívicos. La inscripción es gratuita y puede hacerse en el correo electrónico educacionambiental@coruna.gal. Esta tarde, a partir de las seis y media en el Centro Cívico de Monelos, se hablará de reducir residuos, ahorrar agua y energía y reciclar de forma eficiente.

El Concello de A Coruña pone en marcha tres 'Rutas mariñeiras' para promover el consumo en los mercados municipales. Se celebran en marzo, abril y mayo en San Agustín, Eusebio da Guarda y Elviña, con punto de partida desde a Lonxa. La inscripción puede hacerse en la web del Ayuntamiento, en el apartado de mercados.

La Sala de Cultura Salvador de Madariaga, en Durán Loriga, acoge desde hoy la muestra 'A melodía das buxainas', una exposición que invita a un recorrido artístico y literario por la historia de este juego milenario.

Concierto de Lorenzo Santamaría este domingo a las siete y media en el Teatro Colón. La cita se enmarca dentro de su gira de despedida de los escenarios y del 50 aniversario del lanzamiento de la canción 'Para que no me olvides'.

En el Jazz Filloa, concierto de Lluc Casares quartet, con pases a las nueve y media y a las once y entradas a quince euros. En el Garufa Club, a las nueve y media, Media Vuelta Jam Session.

En la Mardi Gras, a las nueve, actuación de Claire Vandiver y Nate Mackinder.

A las ocho, en el Real Club Náutico de A Coruña, el catedrático de literatura Compara de la Universidad de A Coruña, José María Paz Gago, presenta el libro El estilo de la elegancia. Literatura y Moda.

La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las siete y media una charla con el título 'O misterioso caso das democracias minguantes'. Contará con la presencia de la politóloga Elba Maneiro.

La Real Academia de Medicina de Galicia, en la calle Durán Loriga, acoge a las siete una sesión conjunta bajo el título Papel de los biomarcadores en el desarrollo de medicamentos. La entrada es libre.

En el Circo de Artesanos, hoy a las siete, se celebra la charla 'A hipótese municipalista: Aprendizaxes dun ciclo político'.

El Monty Ambigú, en la calle Emilia Pardo Bazán, acoge desde hoy la exposición MásAzulMar, del artista Francisco Martínez-Pin. La muestra reúne obras realizadas con madera a flote recogida en las playas de la Ría de Betanzos.

En Portas Ártabras, a las ocho, tendrá lugar una nueva conferencia del ingeniero especialista en simbología medieval, José Luis García Dornelas. La charla se acompañará con la proyección de un centenar de obras de pintura y escultura.

Dentro del ciclo de cine documental 'Reflexos do Ártico' organizado por la Universidad de A Coruña, hoy a las siete se proyecta Vikingland y mañana a las doce Nanook of the North. Será en la sala de exposiciones de Normal, o espacio de Intervención Cultural da UDC.

Con motivo del Día Mundial del Riñón 2025, mañana de once y media a una y media, habrá una mesa informativa en la Plaza da Palloza con la colaboración con la Fundación San Rafael.

En la Filmoteca de Galicia, a las seis puede verse Las chicas están bien. Y a las ocho y media, The Human Hibernation.

El programa 'Bergondo en feminino' llega a su sexta edición y, esta tarde, de cinco a siete celebrará un taller en línea dirigido a docentes de Bergondo y otros municipios y con el objetivo de ofrecer posibilidades para integrar el trabajo de visibilización de la historia de las mujeres en las aulas.

La librería Galgo Azul acoge este sábado a las seis y media la presentación del libro infantil de Silvia Penide 'Onde está Otti?, ilustrado por Estefanía Padullés. La autora interpretará dos canciones que ha compuesto inspirada en los mensajes que trata su obra, que tiene que ver con la pérdida, la amistad y la importancia de la imaginación. Dentro también de las actividades del 8M, en el Centro de Día O Burgo hoy se abrirá la muestra 'As nosas pioneiras', y un concierto de coro del Conservatorio de Música municipal.