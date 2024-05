Agenda A Coruña hoy lunes, 13 de mayo de 2024

Arranca la novena edición del Festival internacional de Divulgación Científica Pint of Science. Personal investigador de diversas áreas y centros de investigación de la UDC participan en el evento en A Coruña, Ferrol y Carballo. Los bares se convierten en improvisados laboratorios. Y en En A Coruña los bares A Olímpica y Bar Árnica serán las sedes, con un total de 11 charlas y 12 investigadores des hoy y hasta el miércoles.

El lunes volvemos a la carga con #Pint24LCG#Pint24#Pint24ES. En el Árnica y La Olímpica.





El Corte Inglés conmemora el Día das Letras Galegas y organiza un ciclo de actividades que contará con firmas de libros y una sesión de micro abierto. Hoy a las seis y media, Sonia María García firmará O libro do Courel y A buraca das choias.

La Asociación Alexandre Bóveda, en la calle San Andrés, acoge a las siete y media la presentación de la revista de estudios rosalianos Follas Novas, que edita la Fundación Rosalía de Castro.

Marineda City acoge hoy a las siete la presentación de la novela de Elia Barceló, La Soga de Cristal. La escritora alicantina es Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2020 y autora de más de treinta novelas y noventa relatos con gran acogida de público y crítica.

El Centro Fonseca acoge a las 20:15h la conferencia Dos palabras para el siglo 21: compasión y diversidad. Impartida por Pablo Guerrero.

El Colegio de Economistas de A Coruña ofrece un seminariol sobre el caso Grifols en formato presencial y online, en horario de cuatro y media a siete y media.

Cambre lanza sus campamentos de verano y ofrece más de medio millar de plazas. Este lunes se abre el plazo de inscripción que cierra el 23 de mayo. Los campamentos se realizarán entre el 1 de julio y el 30 de agosto, y están destinados a niños y niñas de cuarto, quinto y sexto de educación infantil, toda Primaria y primero de ESO:

En la Biblioteca Pública Municipal de Dorneda (Oleiros), hay contacontos esta tarde. A las seis y media, el espectáculo Coa cabeza a paxaros, a partir de cinco años e imprescindible la reserva de plaza en el 981 626 638.