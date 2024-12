406.529 cruceristas en A Coruña en 2024: "Todavía habría posibilidad de crecimiento..."

2024 ha sido un "buen año" para el puerto de A Coruña. Lo ha destacado, en una entrevista en COPE Coruña, el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado. "Siempre hay que intentar mejorar pero yo creo que no nos podemos quejar", subraya. Esta afirmación viene avalada por los datos.

Récords en los tráficos del puerto exterior, de cruceros y una de las mejores cifras de descargas de toda la serie histórica. Se espera cerrar el año con 14 millones y medio de toneladas de descargas, entre las que destacan, sobre todo, las de graneles líquidos. Repsol consolidó su terminal petrolera en Punta Langosteira, que recibió más de cinco millones de toneladas de crudo. Y esto contribuye a consolidar el puerto exterior como el primero de Galicia, "es la dársena que más toneladas mueve de toda Galicia".

A pesar de estos récords, "no hemos subido" en gráneles sólidos. "El año pasado tuvimos un año excepcional", reconoce Fernández Prado, "hubo un movimiento de carbón muy grande en el puerto, con millones de toneladas, porque Alemania y Polonia necesitan carbón al haberse cortado el suministro de gas de Rusia, con la guerra de Ucrania".

A Coruña ha recuperado el liderazgo en descargas de pesca fresca en España, a pesar de que han bajado las descargas. "Sigue siendo una preocupación porque cada vez hay menos cuota y cada vez hay menos pesca. Cada vez se consume más pescado de piscifactoría y pescado congelado. No es un problema del puerto de A Coruña, sino de todos los puertos de Galicia y de España. Y las cosas no pintan que vayan a cambiar, porque Europa sigue limitando las capturas", añade.

CRUCEROS

Este año también se cierra con cifra récord de cruceristas. Hasta el momento han llegado a nuestra ciudad 406.529 personas en 169 cruceros. Más o menos la población del área coruñesa sin contar con la tripulación. Y en 2025 seguirá creciendo. La previsión es que el año que viene lleguen a A Coruña en torno a 180-185 cruceros. "En 2025 vamos a tener un día, creo, con cinco cruceros. No es lo ideal porque tenemos que colocar cruceros en muelles que no están adecuados", explica. Aún así, a pesar de estos tres años seguidos de "récord absoluto", Martín Fernández Prado, asegura que "todavía habría posibilidad de crecimiento".

Entre las razones para este crecimiento exponencial del sector en nuestra ciudad, apunta, "las empresas están contentas, los visitantes también quedan contentos porque funciona todo ese engranaje". A pesar de este buen funcionamiento, el objetivo es, según el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, "mejorar en todos los servicios". Actualmente, se están haciendo obras para darle electricidad a los buques en puerto, es decir, "que puedan desconectar los motores" mientras están atracados.

El retorno económico de estas visitas para la ciudad también es importante. Cada crucerista deja un gasto en la urbe de entorno a los 90-100 euros, unos 35-40 millones de euros en total al año.

Respecto a las críticas que puedan surgir en relación a que muchos de los cruceristas visitan zonas fuera de A Coruña y no dejan el gasto en la ciudad, Fernández Prado alega que "directamente no, pero indirectamente" gastan. "Las empresas de cruceros pagan servicios portuarios, compran alimentos frescos, suministros como gasoil y otro tipo de servicios: a alguien le duele una muela, baja al dentista; los tripulantes se quieren cortar el pelo...". Los cruceristas, por ejemplo, gastan 250.000 euros al año en uno de los cinco hospitales privados que hay en la ciudad. "Y es que hay mucha gente mayor que necesita atenciones sanitarias".

Y no sólo eso. Martín Fernández Prado señala que aunque se vayan fuera, a Santiago, a Betanzos o a Lugo, entre otros destinos, van "con autobuses de Coruña, con guías de Coruña y con empresas de Coruña". "Es muy amplio el impacto económico de estas visitas y sostenibles, es decir, repartidas en horarios que a los coruñeses tampoco nos hacen competencia con los servicios porque entran a las nueve de la mañana y se van a las cinco de la tarde. Yo creo que es muy compatible y dan muy buen ambiente en la ciudad", subraya

A día de hoy, el 50% de los cruceristas que llegan a A Coruña son británicos a los que les resulta "barato" comprar aquí. "Lo que más se vende es alcohol, tabaco y perfumes y ahora es país tercero, le devolvemos el IVA y todavía les compensa más. Somos, además, la última parada antes de volver a Gran Bretaña".

CONEXIÓN FERROVIARIA PUERTO EXTERIOR

El presidente de la Autoridad Portuaria afirma que a las obras de conexión ferroviaria del puerto exterior "aún le queda". Está prevista su finalización para el 2026. En enero o febrero, "como muy tarde", está previsto concluir el último cale del túnel 6, lo que permitirá realizar el recorrido completo del túnel hacia la salida norte.

También se ha adjudicado la obra interior dentro del puerto y se va a adjudicar próximamente, "ya está licitado", el centro de mando y maniobra, que es "toda la parte tecnológica". La inversión es de 5 millones de euros. La inversión total es de 160 millones de euros, de los que 157 "están muy avanzados".

Con la conclusión de la obra, en 2026, se podrá trasladar la "totalidad" de las descargas de gráneles que todavía están en el puerto interior, especialmente cereales y cementos, pero también el etanol que viene de Curtis. Esto supondrá "seguir incrementando esos tráficos".

Pero, a la vez, la conexión ferroviaria del puerto exterior permitirá llegar "un poco más lejos y traer mercancías que, a lo mejor, económicamente, antes con camión, no daban bien los números e iban a otros puertos". Y disfrutar, recalca, de la "fantástica" logística con cintas electrificadas, naves de última generación y con lo último en tecnología "que las hace mucho más eficientes que instalaciones antiguas de otros puertos".

Para que nos hagamos una idea, explica, "bajan del barco directamente a unas cintas que ya pesan, distribuyen, cargan en los almacenes y son capaces de llevar la mercancía hasta el tren. Un lujo ver cómo todo esto se mecaniza y que, además, se reduce mucho la huella de carbono y hace mucho más eficiente el puerto. Porque el barco se descarga mucho más rápido y, por lo tanto, se hace más competitivo".

falta de espacio en el puerto exterior

Todo esto está trayendo otra consecuencia: el puerto exterior "ya" se está quedando pequeño. De ahí, que se esté trabajando para que empresas que la actividad no es portuaria al 100% se coloquen en el entorno metropolitano. Fernández Prado pone de ejemplo a Vertex, una empresa ubicada en Curtis a la que llegan trenes cargados de maíz y vuelven al puerto exterior cargados de etanol.

En el 2027 se espera que todas las descargas de graneles líquidos se realicen en el puerto exterior. Actualmente, sólo se lleva el crudo a la dársena de Punta Langosteira, en Arteixo. Y otro de los productos que va a incrementar la demanda de suelo será el de los cereales. En este sentido, la Autoridad Portuaria ha otorgado la concesión para un centro de seguridad alimentaria que será pionero en España. Este nuevo servicio afianza la posición del puerto exterior como el principal centro logístico de graneles agroalimentarios del noroeste de España.

DISEÑO DE LA FACHADA MARÍTIMA

Otra de las grandes iniciativas que avanzará en 2025 será el diseño de la fachada marítima. En las últimas semanas se ha realizado un intenso trabajo por parte de los técnicos de las seis administraciones implicadas (Ministerio de Fomento, ADIF, Puertos del Estado, Xunta, Ayuntamiento y Autoridad Portuaria). Las conclusiones principales de este trabajo serán trasladadas a la Comisión Coruña Marítima, con la previsión de que este órgano pueda definir en enero las líneas estratégicas para la transformación de los espacios portuarios y ferroviarios, atendiendo a las necesidades actuales y futuras del puerto y de la ciudad.

Está previsto que en el primer cuatrimestre de 2025 se convoque un concurso internacional multidisciplinar para definir el diseño global de toda la fachada, teniendo en cuenta las aportaciones de los agentes sociales a través del Foro Coruña Marítima que se convocará en las primeras semanas del próximo año.

"Yo creo que estamos recogiendo ya las demandas sociales, y en este sentido, esperamos contar con un apoyo mayoritario. Nunca va a ser al 100%, pero sí, mayoritario para poder hacer un concurso de ideas durante el año 25 que planifique toda la zona portuaria, más la zona de ADIF, más parte de la ciudad. Un estudio muy amplio que no quiere decir que no vaya a haber puerto. Todo lo contrario. Lo que se trata es de ordenar toda la actividad portuaria para que quede lo mejor posible. Y de esta operación tiene que salir todo reforzado. Tiene que salir ADIF y el transporte mejorado, tiene que salir la ciudad mejorada, y, por supuesto, tiene que salir un puerto más eficiente, más reforzado y mejor que el que tenemos. Si no salimos todos mejor, mejor no entrar en este baile. Será una ocasión de oro para que la ciudad ordene todo este frente marítimo. Yo estoy muy optimista. Espero que éste sea el año del diseño. Es verdad que la solución definitiva no la tendremos hasta el 26, por los plazos de cualquier concurso, pero que ya tengamos debate en la ciudad, tengamos ideas sobre la mesa, que tengamos cosas de las que hablar más concretas, para eso trabajamos, para la satisfacción de la mayoría", concluye.