Yeremay, tras su renovación: “Todo lo que está pasando me lo he ganado, nadie me ha regalado nada"

El Deportivo de La Coruña ha hecho oficial este jueves la renovación de Yeremay Hernández hasta 2030, como ya habíamos contado en Deportes Cope Coruña. El futbolista canario se ha mostrado muy feliz con la ampliación de su contrato: "Hace una semana que más o menos está todo un poco cerrado, pero no sé cuándo empezó el club a hablar con mi representante. Estoy muy feliz de poder estar muchos años aquí en el Deportivo. Lo dije hace dos o tres semanas, que quería quedarme en el Dépor y hoy estoy aquí sentado cumpliendo lo que dije", declaró en la sala de prensa del estadio de Riazor.

"Nadie me ha regalado nada"

"Si te digo la verdad, creo que no. Creo que todo lo que está pasando o lo que me ha pasado ha sido porque me lo he ganado. No ha sido porque nadie haya dicho toma y te lo regalamos. He tenido que cambiar muchas cosas en mi vida y también en el fútbol para que todas estas cosas buenas que ahora están pasando, sucedan. Nadie me lo regaló y he trabajado para esto".

Su temporada

"Creo que estoy haciendo una buena temporada, comparado a las anteriores. Creo que he creciedo mucho. Todavía me queda mucho que aprender, muchas cosas que mejorar, pero estoy muy contento por la temporada que estoy haciendo. Quedan seis partidos y ojalá pueda hacerlo muy bien y que, después de esos cinco, seis partidos, pueda decirte que sí hice una buena temporada".

Las primeras personas con las que habló

"A mi familia lo primero. Luego, a mi representante que han estado siempre ahí conmigo, apoyando mis decisiones, porque al final el que toma la decisión soy yo. Y muchas veces, sobre todo cuando no jugaba o no contaba para el equipo, me decían que podíamos irnos y yo siempre decía que no. Que no me iba a rendir, que iba a pelear y aquí estoy".

¿Qué queda del Peque que llegó al Dépor?

"Nada. No queda nada".





Palabras de Fernando Soriano

"La predisposición de Yeremay ha sido siempre la de anteponer el estar aquí por encima de cualquier cosa. Ojalá dentro de un año tengamos que sentarnos otra vez porque hay que hablar de más cosas. Fue todo bastante sencillo. Cuando se llega a buen puerto, se oficializa. Y lo que ha dicho Yere, es cierto que llevamos varios días con esto cerrado, pero queríamos buscar el momento porque ahora mismo estamos centrados en la temporada".

