“Sólo con el escudo del Deportivo no vamos a ganar”

Quedan apenas cuatro días para el inicio de la liga en Segunda División B y el Deportivo sabe que no puede fallar. El equipo coruñés tiene como único objetivo el ascenso, en una temporada conplicada por el cambio en el sistema de competición, con dos fases iniciales y jugándote todo el año (si te metes entre los tres primeros) en una semifinal y final en sede neutral y a partido único.

En el vestuario asumen su papel de máximo favoritos, de rival a batir, pero llevan semanas lanzando el mensaje de que será un curso duro, con momentos complicados y en donde habrá que pelear y sudar mucho: “No vamos a ir ganando con el escudo”, indica Keko Gontán, llamado a ser uno de los hombres importantes en el terreno de juego. “Tenemos que tirarnos en el lodo. Solo con la camiseta no ganamos. Hay que luchar e igualar el ímpetu de los equipos para luego imponernos nosotros”, reflexiona Celso Borges, el gran fichaje de esta campaña. El centrocampista regresa a Riazor para liderar al grupo dentro y fuera del césped.

¿Y qué piensa Fernando Vázquez? El técnico dice estar contento con la plantilla que ha logrado confeccionar el club, llena de jugadores con experiencia en categorías superiores, a la que se añadió a última hora Diego Rolán, ya que no pudieron cerrar su traspaso. Sin embargo, entiende que todavía no se verá al mejor Dépor el domingo en Riazor ante el Salamanca: “Hay jugadores que no están en el nivel competitivo ideal. No vamos a llegar todos al cien por cien. La primera alineación no va a expresar todo nuestro potencial”.

La pretemporada se ha saldado con tres victorias, un empate y una derrota, con diez goles a favor y tres en contra. El entrenador ha intentado repartir minutos entre todos sus jugadores. Ahora llega la competición, un torneo de un máximo de 26 partidos para intentar recuperar un lugar en el fútbol profesional.

Resultados de pretemporada

Racing Villabés (Tercera) 0 Deportivo 3

Deportivo 5 Arzúa (Tercera) 0

Bergantiños (Tercera) 0 Deportivo 0

Pontevedra (Segunda B) 1 Deportivo 2

Valladolid B (Segunda B) 2 Deportivo 0