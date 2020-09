Celso Borges: “Tenemos que tirarnos en el lodo”

Celso Borges es una de los pilares sobre los que el Deportivo asienta su proyecto de esta temporada. El centrocampista regresa al club para convertirse en uno de los líderes del equipo, tanto dentro como fuera del campo, una responsabilidad que no esconde: “La asumo. Todos tenemos una responsabilidad, pero los que traemos un poco más de bagaje tienen que dar un paso al frente. No podemos rehuir la responsabilidad”. Por ello, el internacional con Costa Rica también advierte de la dificultad de la temporada. El Dépor será el rival a batir, y precisamente por ello, todos los rivales tendrán un extra de motivación: “Solo con la camiseta no ganamos. Tenemos que ser capaces de tirarnos en el lodo. Se jugará bonito o feo, pero lo importante será sacar los puntos. Hay que luchar e igualar el ímpetu de los equipos para luego imponernos nosotros. No será fácil pero podemos”.

En la Plaza de Pontevedra, a falta de los últimos retoques, ha confeccionado una plantilla con futbolistas con experiencia en categorías superiores. Hay mimbres, falta hacer un buen cesto: “Hay calidad, mucha calidad, pero si algo he aprendido es que los grupos de calidad tienen que hacer un buen grupo. Si logramos conjuntar las habilidades individuales para un bien conjunto, será genial”. También habló de las razones que le han llevado a volver a pesar del descenso: “Aquí soy feliz. Siempre me trataron muy bien. Estoy cómodo en la ciudad, el reto deportivo es enorme y lo veo como una oportunidad muy linda de llevar al Dépor donde tiene que estar”

Amistoso ante el Arzúa

Será a partir de las seis de la tarde en Riazor, encuentro que se podrá seguir a través del canal de YouTube del club blanquiazul. En la convocatoria está Keko Gontán, cuya continuidad está cada vez más cerca. Además, Fernando Vázquez ha incluido a Queijeiro, que lleva unas semanas trabajando con el equipo y que podría quedarse en la plantilla.