Rubén Díez: “Hemos dado un paso adelante”

Rubén Díez fue titular ante el Talavera y realizó una buena actuación. Se mostró satisfecho con la victoria lograda, pero también reconoció que el equipo había sufrido, después del segundo gol del equipo visitante. “Gran parte del partido hemos hecho un buen partido, que ha estado bastante controlado. Es verdad que a partir del segundo gol de ellos, les hemos dado vida, se han venido un poco arriba, han empezado a jugar más a lo loco. Nos han encerrado un poco y ahí hemos pecado un poco de no saber leer bien el partido, de pararlo un poco y de llevarlo más a nuestro terreno. Creo que tenemos que estar contentos porque hemos dado un paso adelante y hemos mejorado las sensaciones que estábamos dando a principio de liga. Esto tiene un proceso y estamos en ello”, declaró en la zona mixta del estadio de Riazor.

El futbolista zaragozano entiende perfectamente las críticas que recibe el fútbol del Deportivo de La Coruña. “Es por las sensaciones que llevamos arrastrando desde la jornada una, que son visibles, no han sido buenas. Los primeros partidos de Liga, a pesar de no haber perdido ningún partido y habernos puestos con ocho puntos de doce, las sensaciones no han sido buenas. Hay que ser realistas y nosotros en el vestuario lo decimos, hay que quitarse las caretas y decir las cosas claras y las cosas son así. Es verdad que hoy (por ayer) al equipo ha dado un paso adelante, ha estado más minutos del partido mejor, con muchas mejores sensaciones y lo malo es que las malas sensaciones han sido en los últimos minutos y, al final, la afición se va con eso y nosotros también, evidentemente. Pero esto es un proceso largo, son muchas jornadas y el equipo ya ha dado un paso adelante”.

Con respecto a la afición blanquiazul, Rubén Díez comentó: “Nosotros sentimos que la afición quiere que demos un poco más. Tienen todo el derecho del mundo de exigirnos. Es normal también. Un club como este no se puede permitir ni el mínimo error y somos conscientes de ello. Poquito a poco tenemos que ir mejorando en todos los aspectos y estoy convencido de que al final el equipo va a llegar al nivel que todos queremos. A mí, como jugador, también me gusta que me exijan cada día más”.