La realidad del Deportivo

El Deportivo se ha caído pero tiene que levantarse. El club aspiraba a un ascenso al que ya no puede optar pero la temporada no ha terminado y el equipo tiene que conseguir en la segunda fase su permanencia en la Primera División de la Federación, el tercer escalón del fútbol español. Serán seis jornadas ante el cuarto, quinto y sexto del otro subgrupo (Numancia, Langreo y Marino de Luanco). Se clasifican los dos primeros y se arrastran los puntos, por lo que los blanquiazules salen con cuatro de ventaja sobre el tercero. No jugarás contra los que ya te han enfrentado. En el caso del Dépor, no volverá a medrse al Compostela y al Racing de Ferrol.

“Si vamos al principio de temporada sería un fracaso; si nos lo dicen antes de jugar contra el Pontevedra, muchos habríamos firmado llegar con más cuatro a la liguilla de la Primera Federación. Sería minimizar daños en un año muy complicado que se ha llevado muchos proyectos por delante”, reflexiona el capitán, Álex Bergantiños.

El Deportivo hizo sus deberes logrando la victoria ante el Zamora, pero la pésima campaña le llevó a no depender de si mismo en la última jornada. Ganó el Celta B y empató Unionistas y se quedó fuera

El primer encuentro de la segunda vuelta será el domingo a las siete de la tarde contra el Marino de Luanco, que inicia la liguilla como colista. El 9 de mayo se terminará la temporada y tendrán tiempo de planificar la siguiente, donde el reto, en caso de lograr esa permanencia, volverá a ser regresar al fútbol profesional. Esa Primera RFEF contará con 40 equipos divididos en dos grupos de 20

CLASIFICACIÓN

Deportivo 29 puntos

Racing de Ferrol 27 puntos

Numancia 25 punos

Compostela 25 puntos

Langreo 25 puntos

Marino de Luanco 22 puntos

CALENDARIO

4/4 Deportivo-Marino de Luanco

11/4 Langreo-Deportivo

18/4 Deportivo-Numancia

25/4 Marino de Luanco-Deportivo

2/5 Deportivo-Langreo

9/5 Numancia-Deportivo