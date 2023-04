Óscar Cano: “Hay que hacer al menos cinco grandes resultados en los seis partidos que quedan”

Óscar Cano no descarta el ascenso directo para el Deportivo de La Coruña, pero considera que el equipo debe aspirar a rozar el pleno en los seis partidos que restan. “A bote pronto, es obvio que hay que hacer, de los seis, por lo menos cinco grandes resultados. Pero eso son cuentas que igual el domingo a las nueve de la noche, estamos hablando de otros. El fútbol es tan incierto, que lo que parece hoy que es, mañana deja de parecer. Creo que ahora sí que se iguala todo mucho. Porque hay mucho enfrentamietno directo y sobre todo que hay partidos que a priori aprecen muy factibles para ganar por parte de nuestros adversarios y no lo van a ser. Creo sinceramente que todavía hay muchos puntos y sobre todo va a haber un carrusel, una montaña rusa que va a doatr de una mayor tensión al día a día”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El Ceuta es el mejor equipo de la segunda vuelta. Lleva catorce partidos sin perder y ha conseguido salir de la zona de descenso. “Hay que alabar el trabajo de José Juan. Es un entrenador muy capacitado. Ya nos enfrentamos hace michísimos años, cuando yo estaba en el Betis B. Si sigue uno su trayectoria, ha tenido buenos años. Este año llegó a Ceuta, le costó al principio, porque la dinámica del comienzo de Liga, no era la mejor. Ha ido conformando un buen grupo. Ha ido introduciendo a buenos jugadores, porque sin ellos, no puede ocurrir nada y su segunda vuelta, son números de campeón. Son 13 jornadas de la segunda vuelta y todavía no ha perdido”, comentó el técnico blanquiazul.

En el equipo ceutí, milita también el pichichi de la Primera RFEF, que es Rodri Ríos, con diecisiete goles. Óscar Cano conoce bien al futbolista soriano. “Rodri es un jugador por el que apostamos en la Cultural y creo que acertamos. Al año siguiente se fue a Granada y ascendió como delantero que más minutos disputó a Primera División. Ascendió con el Granada. Ya sabe lo que es marcar goles en Primera. Ahora mismo tuvo un pequeño bajón. Y, cuando parecía que su trayectoria no iba a volver a tener esa flecha hacia arriba, todos los que lo conocemos sabemos que había esa posiblidad porque tiene mucho nivel. Juega muy bien al fútbol, es selectivo. No hace un esfuerzo de más. Sabe cuándo debe producirse el esfuerzo determinante. Habrá que estar muy atento a él”.