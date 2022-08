Olabe (Deportivo): "No vengo a suplir a nadie"

El Deportivo logró retener a su pichichi, Alberto Quiles, pero no pudo conseguir la continuidad de Elitim, que se marchó al Racing de Santander. El colombiano fue pieza clave la pasada temporada, siendo el jugador que marcaba el ritmo del equipo. Por ello, desde el club ha tenido que buscar nombres para reforzar esa parcela del campo con futbolistas llamados a tener una gran importancia en el proyecto de esta campaña. Uno de ellos es Roberto Olabe. Llega del Eibar, pero estuvo desde enero cedido en el Alcorcón, donde terminó el curso actuando en Segunda División. El vasco firma por dos temporadas más otra opcional y no quiere que le ponga la etiqueta de sustituto de nadie. Viene a hacer su propio camino en Riazor: “No vengo a suplir a nadie, vengo a aportar desde mi experiencia y mi trabajo. Jueguen hizo una gran temporada pero yo no vengo a sustituir a ningún jugador concreto. Vengo para aportar lo que me pida el mister y lo que pueda dar yo”.

Borja Jiménez le está dando una vuelta al dibujo táctico, pasando del 4-3-3 a un 4-2-3-1 con un media punta más claro, sitio que está ocupando Soriano y en el también puede jugar Rubén Díez. Unos metros más atrás, en el doble pivote, es donde se ve Olabe: “Soy medio centro, siempre lo he sido, pero sí es verdad que he tenido entrenadores que me han puesto en diversas posiciones, pero me considero un medio centro, un seis, y donde creo que más puedo ayudar al equipo”

IBAI GÓMEZ SIGUE AL MARGEN

El atacante tiene molestias en los isquiotibiales y lleva unos días trabajando al margen del grupo. Todavía no ha tenido minutos en los amistosos. Al Dépor le queda, antes de iniciar la competición, jugar el sábado el Trofeo Teresa Herrera contra el Metalist de Ucrania y siguiente sábado 20 de agosto su rival será Unionistas de Salamanca en el Emma Cuervo, en Ribadeo.