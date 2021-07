Miguel Llorente: “Me he encontrado un equipo muy bien montado”

El nuevo entrenador del Deportivo Femenino, Miguel Llorente, ha sido presentado esta mañana y ha querido destacar el trabajo realizado por el técnico saliente, Manu Sánchez, y el director deportivo, Pablo Pereiro. “Respecto a la plantilla que me he encontrando, yo ya iba siguiendo los fichajes, porque sigo obviamente el fútbol femenino y me he encontrado un equipo muy bien montado por los anteriores entrenadores y secretario técnico, que creo que han hecho un muy buen trabajo, y un equipo con muchas ganas, con ganas de coger este reto por los cuernos y de hacer buenos partidos ya de inicio para ir sumando puntos y conseguir el objetivo que creo que tenemos todos”, declaró el madrileño.

Miguel Llorente fue el máximo responsable del banquillo del Barcelona B Femenino la campaña pasada en Segunda División y confesó que no dudó al escuchar la propuesta del Dépor. “Simplemente escuchar el nombre del club, ya atrae una barbaridad. Es un club histórico de la liga española y en el momento en que se dio la oportunidad, no dudé en ningún momento porque, como ya digo, es un club que para mí siempre le he tenido un cariño especial por los años que ha brindado de fútbol y de fútbol bastante atractivo, del cual yo soy bastante seguidor, y con lo cual para mí no hubo ningún tipo de duda”, apuntó.

El nuevo técnico habló también de sus primeras conversaciones con el club herculino. “Yo cuando hablé con los responsables del Depor me definí como un superviviente. Ya sabemos cómo es el mundo del fútbol, que es todo muy rápido, aquí y ahora y para mí ha sido una ventaja. Creo que salir de la zona de confort siempre es importante y creo que yo en especial me manejo bien este tipo de retos. He tenido que cambiar de ciudad, he venido con mi pareja, ha sido todo muy rápido, pero el hecho de que sea tan potente la propuesta y este cambio de vida tan radical a mí me fortalece”.

Con respecto al objetivo de cara a la próxima temporada en la liga Reto Iberdrola, Miguel Llorente comentó: “El objetivo tiene que ser un juego vistoso y un juego con el que tanto los de fuera en la grada como los de dentro disfrutemos del fútbol y creo que desde el disfrutar, las victorias van a llegar. Obviamente el objetivo que tenemos todos en mente es ascender, pero no creo que sea la mejor manera ponérnoslo ya tan a largo plazo cuando aún no hemos comenzado”.