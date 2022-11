Mackay: “Me encuentro bien, sin molestias”

DEPORTIVO-CÓRDOBA

“Sabemos cómo está la clasificación. Es un partido muy importante para acortar puntos y acercarnos a la cabeza”

“Quedan muchas jornadas. Es un momento clave. Si conseguimos los tres puntos nos vendrá muy bien pero no será determinante si no lo conseguimos”

LESIÓN

“Cuando me lesiono intento poner todo de mi parte para recuperarme cuanto antes. Tenemos un cuerpo médico espectacular, fisio y recuperador... tuve la suerte de que la recuperación fue bien. No te puedo decir el secreto porque no lo se”

“Me encuentro muy bien. No tuve ninguna molestia y no me impidió hacer nada. La lesión no está olvidada cien por cien porque hay que seguir fortaleciendo pero no tengo molestia”

PARTIDOS DESDE FUERA DEL CAMPO

“Soy un vinagre, protesto mucho y cualquier día me pasa factura con los líneas,. Se sufre mucho”

PALABRAS DESDE CÓRDOBA

“No le doy importancia. Paso de lo que digan desde allí. Yo no leo lo que digan por ahí, ni para lo bueno ni para lo malo. Me centro en lo mio y en ayudar al equipo”