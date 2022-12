Los tatuajes cinéfilos de Isi Gómez

Isi Gómez es un apasionado del cine. Así lo reveló en la entrevista concedida a Deportes Cope Coruña en la tarde de este miércoles. "Me encanta el cine y puedo pasar toda la semana sin salir de casa viendo cine", aseguró. Es tal la atracción del futbolista por el séptimo arte que lleva tatuadas las caras de varios de sus actores favoritos. "Tengo bastantes caras de actores de Hollywood. Me he tatuado varios que me inspiran. Tengo a Morgan Freeman, Denzel Washington, Al Pacino. Películas no podría quedarme con una sola", indicó el centrocampista madrileño, que también lleva escrita la palabra Hollywood en su brazo derecho.

