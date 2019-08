Josep Lamas: "Ganar la OK Liga fue lo máximo"

Josep Lamas cuelga los patines. El mítico jugador del Liceo deja de ser jugador pero no se marcha de la pista. Esta temporada será ayudante de Juan Copa en el cuerpo técnico del equipo verdiblanco. Lamas se pasó por los estudios de Cope Coruña para repasar su extensa carrera profesional. Ha estado 18 años en la élite, ganando todo lo que se puede ganar con el Liceo, aunque admite que no pudo cumplir todos sus objetivos. Le quedó uno pendiente: “Tengo la espinita de no haber ganado un Mundial con España. Fui una vez y quedamos segundos. Creo que podría haber ido más veces pero son decisiones del entrenador y ahí no me voy a meter”.

En su extenso palmarés cuenta con todos los trofeos posible a nivel de club, aunque “Yupi” (como le llaman en el mundo del hockey) no tiene duda de con cuál se queda: “Tengo tres Copas de Europa pero para mí ganar la OK Liga fue lo máximo. Teníamos un equipo muy joven. Lo más veteranos éramos Jordi Bargalló y yo”.

Lamas nos contó anécdotas del día decisivo, ese partido en la pista del Lleida donde sólo valía ganar. Todo lo que no fuese conseguir el triunfo era ya depender del Barcelona, el gran rival se siempre. Pero se ganó: “Llegamos y hacía 40 grados, no me olvidaré nunca. Era insufrible. Estoy sudando y aún no me he puesto los patines. Cinco minutos para el final, empatados y ellos tenían una directa. Carlos Gil pide un tiempo, todos nos miramos y Carlos dice: Mali, cosa tuya, si no la paras... la paró. Y luego tuve la suerte de meter el gol del título. El título más ansiado con el equipo de toda tu vida. Es lo máximo”.

Cuando se le cuestiona por las razones de por qué el Liceo, pase lo que pase y tenga los problemas que tenga, siempre está ahí, peleando por todos los títulos, hace la siguiente reflexión: “Sobre la teoría, a veces hemos ganado cosas que no nos tocaba porque quizá otros eran mejores, pero el Liceo va a saco, a por todas. Si tenemos que ir tres de cabeza para marcar un gol, pues vamos. Es el gen y la raza del Liceo”.

Escucha la entrevista íntegra:

