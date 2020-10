Habrá público en Riazor en el Dépor-Salamanca

El partido del domingo entre el Deportivo y el Salamanca tendrá público en las gradas de Riazor. El club coruñés ha recibido la autorización de la Xunta de Galicia para que pueda acudir gente a presenciar en directo el estreno liguero del cuadro herculino.

Aunque el club no da la cifra exacta de aficionados, todos aquellos socios que compraron ya su localidad podrán asistir al choque. Mientras, aquellos que no la habían comprado por el momento, ya no la podrán adquirir pero tendrán preferencia en el siguiente compromiso de los de Fernando Vázquez, que será el fin de semana del 7 y 8 de noviembre ante el Coruxo

En la tarde de ayer miércoles, la entidad blanquiazul decidió paralizar la venta de entradas hasta conocer la decisión definitiva de la Xunta de Galicia. El Dépor había presentado el protocolo conforme a las peticiones establecidas por las autoridades y contaba con poder meter entre 4.500 y 5.000 personas en Riazor, pero la situación epidemiológica de la COVID 19 en los últimos días ha empeorado en Galicia y las previsiones iniciales han tenido que ser reducidas. “El Real Club Deportivo, en permanente contacto y colaboración con la Xunta de Galicia, quiere, con esta medida y todas las que se determinen en los próximos días, anteponer la salud a cualquier consideración deportiva o de cualquier otra indole”, indicaba el comunicado del club.

El Deportivo trabaja en un nuevo sistema de venta de entradas para evitar las colas que se produjeron esta semana en Riazor para adquirir una localidad para el partido ante el Salamanca. En ese sentido, el club tendrá dos semanas por delante para implementar el nuevo sistema, ya que el Deportivo, después del duelo de este domingo en casa, afrontará dos jornadas consecutivas fuera de A Coruña: ante el Compostela en el estadio Vero Boquete de Santiago y luego tendrá que desplazarse al campo del Unionistas de Salamaca. El regreso a Riazor no será hasta el fin de semana del 7 y 8 de noviembre, cuando recibirá la visita del Coruxo.