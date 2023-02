Gustavo Dacal, a su llegada a A Coruña: "Estuve cerca de morir. Ahora queda otro trayecto igual o más duro"

El atleta gallego Gustavo Dacal llegó esta mañana al Aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, para continuar con su recuperación en el CHUAC. El diez veces campeón de España de jabalina, llevaba más de diez años viviendo en México y en el pasado mes de diciembre se contagió de dengue y sufrió varias infecciones que le obligaron a pasar cuatro veces por el quirófano. Estuvo a punto de perder la vida y, a día de hoy, la movilidad de sus piernas sigue afectada por causa de una espondilodiscitis, una infección en la columna vertebral.

La Xunta de Galicia costeó el desplazamiento de Dacal desde México para que sea tratado ahora en la Unidad de Lesionados Medulares de A Coruña. “Muy emocionado y agradecido y con muchas ganas de iniciar este nuevo proceso para recuperarme. No fue fácil y ahora queda otro trayecto igual o más duro y con muchas ganas de recuperarme. Tratar de volver a tener una calidad de vida lo mejor posible. Fue un proceso largo. En su momento no se veía muy claro si podría estar aquí o no, porque estuve cerca de no estar. Ahora, con muchas ganas de ver a mi gente aquí y de empezar a trabajar para poder ser más funcional y tener una mejor calidad de vida para disfrutar de la compañía. Del tema de movilidad de tren inferior no hay un pronóstico y ahora harán más pruebas y tenemos que ir día a día. No hay una fecha, ni un diagnóstico de cómo o cuando, pero el primer asalto ya lo libramos. Ahora a ponerme las manos de estos profesionales. Mi idea es seguir en el deporte de una manera u otra”, declaró el deportista de Pontecaldelas.

Su madre, Elialdina Martínez, esperaba a Gustavo, junto con otros amigos y familiares, en la puerta de llegadas del aeropuerto coruñés. "Esto de la enfermedad muy mal, a distancia se lleva muy mal no poder verlo. Hoy muy emocionada. Aunque tenía allí a mi hija y toda su familia, y ahora con la esperanza de que todo salga bien y está en casa”.

El atleta gallego, de 45 años, recibió también el emocionado abrazo de su exentrenador Javier López. “Es muy emotivo por ver la implicación de la gente. La situación es muy dura. Aún me cuesta hablar y digerirlo. Ya ves que a Gustavo le cuesta llorar y a mí no tanto. Son muchas sesiones, mucho trabajo, muchas dificultades y compartiéndolo todo. Fue una relación, un vínculo atleta-entrenador, muy fuerte”.