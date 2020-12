Granero: “Ganar en Pontevedra sería un paso más, no definitivo ni de gigante”

Pasarón acoge el sábado a partir de las cinco de la tarde un partido entre los dos primeros clasificados del subgrupo. El Deportivo llega líder con 14 puntos, dos más que el Pontevedra. En las seis jornadas que llevamos se están mostrando como los equipos más fiables. Los granates están demostrando una gran capacidasd ofensiva (10 goles a favor), mientras que los blanquiazules son una roca atrás (un tanto encajado). Pese a estos números, Borja Granero entiende que hay que encarar el choque como uno más: “Sería un paso, no un pas definitivo ni de gigante. Debemos seguir en la línea de buenos resultados y mejoar el juego. No sería un paso definitivo, ni para bien ni para mal”.

Pontevedra y Deportivo jugaron un amistoso en pretemporada en Pasarón, con victoria de los de Fernando Vázquez por 1-2: “Muy intenso. Fue atípico, muy intenso. Se vio que eran dos equipos que iban a luchar por objetivos similares. De pretemporada tuvo poco. Veremos si se da lo mismo y nos llevamos los tres puntos”

TRES CENTRALES

En los dos últimos partidos, Vázquez ha cambiado el dibujo, pasando de línea de cuatro a jugar con tres centrales. Es un sistema que le dio excelente rendimiento al preparador de Castrofeito. “Lo que el míster quiso decir es que si se acercan te pueden meter algún centro y quería incluso limitar eso, que no nos metieran balón al área. Al final, la línea de tres te permite salir más fuera, acortar la progresión más lejos de la portería. Nosotros estamos cómodos con cuatro y con tres”.

De cara al encuentro, es baja segura Keko Gontán, con una rotura de fibras en el sóleo de la pierna derecha. Derik y Miku saltaron hoy al césped de Abegondo para seguir con su recuperación y tocaron un poco de balón.