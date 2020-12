Keko no estará en el Pontevedra-Deportivo

Fernando Vázquez seguirá sin poder contar con Keko Gontán en el partido del sábado ante el Pontevedra en Pasarón. El atacante tiene una rotura de fibras en el sóleo de la pierna derecha, una lesión que ya le impidió estar contra el Racing de Ferrol.

Keko terminó tocado el duelo frente al Guijuelo. En principio, se trataba de unas molestias en el gemelo que parecía que no revestían mayor gravedad, pero finalmente las pruebas médicas han determinado que padece una pequeña rotura de fibras. El madrileño no se entrenó la pasada semana con el grupo y el técnico optó por colocar a Borja Galán como mediapunta.

Vázquez tendrá también la ausencia de Derik, que sigue con su proceso de recuperación de otra rotura de fibras (esta de mayor importancia) y está pendiente de la evolución de Miku, que se perdió la pasada jornada por lesión pero habrá que ver si puede llegar al duelo de Pasarón, donde se medirán los dos mejores equipos del campeonato.

El Deportivo llega líder con 14 puntos, dos más que los granates, que empataron en el estadio Vero Boquete contra el Compostela. El Pontevedra ha hecho un proyecto muy ambicioso, con fichajes destacados como Charles, que llega de jugar en Primera División con el Eibar, o Xisco Campos, la pasada temporada en el Mallorca. Ha empezado bien el curso y aspira a pelear por el ascenso.

Será el segundo partido de Diego Rolan. Tras su estreno con gol el pasado domingo, se mantendrá en el once titular y el técnico espera que en cada partido su forma física sea mejor y pueda convertirse en un futbolista desequilibrante en el ataque blanquiazul.

La plantilla tiene hoy jornada de descanso para regresar mañana a los entrenamientos a partir de las diez y media en la ciudad deportiva de Abegondo.