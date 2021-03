El futuro del Deportivo

Fran en la cantera y Rubén de la Barrera en el primer equipo son dos de los pilares del proyecto que Antonio Couceiro anunció para el Deportivo. El presidente, nombrado por ABANCA, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el futuro del club, “pase lo que pase” en el terreno de juego. En una rueda de prensa de más de una hora, habló de apostar por Abegondo como la piedra sobre la que edificar el nuevo Dépor y que sea Fran el que lidere esa parcela. A partir de ahí, dejó claro que habrá que tener paciencia y que se necesitarán inversiones, aunque sin entrar en detalles sobre los cambios que se harán para que este nuevo modelo se pueda implantar.

Couceiro llegó a la sala de prensa del estadio de Riazor preparado, con papeles sobre los diversos temas a tratar. Fueron tres semanas desde su nombramiento hasta su presentación, días que parece que ha dedicado a recopilar información para conocer mejor la realidad de la entidad herculina.

La apuesta por la cantera no es nueva y suele ser algo recurrente en las directivas que llegan a la Plaza de Pontevedra, un sueño muchas veces roto por la inmediatez y la necesidad de conseguir resultados. Por ello, será clave comprobar hasta que punto la paciencia de la que habla Couceiro casa con la exigencia que tiene un club como el Dépor de regresar al fútbol profesional.

Dentro del mensaje tranquilizador que lanzó el presidente, se pudo ver una gran diferencia en el tratamiento del futuro de Rubén de la Barrera y de Richard Barral. Sobre el técnico: “Cuando se le fichó se hizo con la convicción de que sería un entrenador de futuro. Es joven, valiente, creativo y roza la disruptividad, que es algo muy importante para revertir la situación en la que estamos en este momento. Es una apuesta a medio plazo”. Sin embargo, al referirse al director de fútbol, no aseguró su continuidad más allá de la presente temporada: “En estos momentos no queremos tomar ninguna decisión inminente. Una vez terminada la temporada, conocida la posición final, hemos de definir los términos de ese plan de futuro y habrá que adaptar la organización para ejecutar ese plan y tomaremos las mejores decisiones desde el punto de vista de los puestos y de las personas”.

Couceiro esbozó las líneas generales del proyecto, las ideas sobre las que quiere basar el futuro del Deportivo, pero serán los detalles, el cómo, con quién y en qué plazos cuando se comprobará si estamos ante un punto y aparte o un punto y seguido.