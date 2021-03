“Es la peor situación de la historia pero la continuidad del Deportivo está garantizada”

El Deportivo va a seguir existiendo, pase lo que pase en estos tres partidos y juegue la temporada que viene en la categoría que sea. Es el mensaje que quiso trasladar el presidente del club, Antonio Couceiro, en su primera rueda de prensa desde que fue nombrado por ABANCA como máximo dirigente de la entidad herculina: “Es la peor situación de la historia pero el deportivismo tiene que tener tranquilidad porque la continuidad está garantizada”. En ese sentido, Couceiro indicó que el respaldo de ABANCA es total y que gracias a su llegada se puede decir que el Deportivo tiene futuro: “La situación económica es muy delicada y, si no hubiese un accionista que estuviese comprometido y no prestase apoyo financiera, no tendría viabilidad”

Couceiro lidera un nuevo Consejo de Administración en el que están Eduardo Blanco, Emma Lustres, David Villasuso y Carlos Cantó, una directiva profesional pero que no tendrá dedicación exclusiva. Tendrá remuneración, aunque el presidente aclaró que, en su caso particular al menos, será a partir de la próxima temporada. No descartó nuevas incorporaciones al Consejo, algo que decidirá ABANCA. El dueño busca un exfutbolista para completar la directiva tras las negativas de Mauro Silva, Scaloni o Aldana.

CASO FUENLABRADA

El asunto está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción 6 de A Coruña. Aunque dejó claro que va a “defender al Deportivo hasta las últimas consecuencias”, también reconoció que la idea es tender puentes de entendimiento con todos los actores del mundo del fútbol, incluido el presidente de la Liga, Javier Tebas: “Tenemos que adoptar la posición de tratar de mejorar la relación del club en todos los ámbitos, independientemente del Caso Fuenlabrada. Hay que tener las mejores relaciones institucionales posibles, con la Liga y la Federación”

MODELO DE CLUB

Basado en la cantera: “Es la gran asignatura pendiente. Eso va a requerir inversiones. Si queremos sentar las bases de un club de cantera hay que tener paciencia. Tenemos la suerte de contar con gente como Fran, Valerón o Manuel Pablo”. De hecho, considera que Fran es la persona idónea para seguir dirigiendo la base blanquiazul. En cuanto al primer equipo, confianza en Rubén de la Barrera: “Cuando se le fichó se hizo con la convicción de que fuese un entrenador de futuro. Tiene todo nuestro apoyo y nuestra apuesta es a medio plazo”