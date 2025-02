Fernando Soriano y el nivel de la plantilla del Deportivo: "Creo que somos más completos"

Una vez cerrado el mercado de fichajes, el director deportivo blanquiazul Fernando Soriano hizo balance de las operaciones realizadas por el Deportivo de La Coruña con cuatro llegadas (Diego Gómez, Eddahchouri, Genreau y Tosic) y tres salidas (Eric Puerto, Davo y Lucas Pérez).

Yeremay

"Fuimos muy claros con los clubes que fueron llamando y las propuestas que se fueron presentando. En todo momento nos remitíamos a la cláusula. No os voy a mentir, sí que hubo un momento en que tebnía miedo de que alguien la pudiera pagar. Estábamos acercándonos a cifras que era dar un paso más, pero desde el primer momento, 4 o 5 de enero que se empezó a ver, fue cuando empezamos ya con el jugador. Predisposición absoluta desde el primer momento en darle continuidad al paso que había dado el año anterior y fue una cosa mutua. Creo que Yere está feliz aquí, se siente querido, está todavía progresando a un nivel de exigencia ya personal muy muy profesional y rindiendo de forma muy continuada. Es complicado cuando este nivel de jugador, con estas características, lo más difícil es tener una continuidad en el rendimiento y Yeremay está consiguiendo llegar a unos niveles muy altos. Creo que es de destacar el esfuerzo que ha hizo el club y que ha hecho Yeremay".

cláusula yeremay

"Estamos cómodos todos con la cifra que hemos acordado. Es una cantidad en la que Yeremay está contento. El club está contento".

¿Tiene el plantel más calidad?

"La baja de Lucas, su talento es irrecuperable. Está claro que compensas con otras cosas. Al desarrollar esa función Mario, has perdido con respecto a Lucas menos colmillo en área, menos agresividad, balón parado. Con Mario tal vez ganes algo más de dinamismo, de movilidad. El míster va a tener que ir acoplando esas variantes. También las incorporaciones nuevas nos van a dar otras fórmulas".

"El tiempo dirá. Yo creo que hemos compensado las carencias que podíamos tener antes. Con las bajas en cierto momento de la temporada de Mfulu y Jose Ángel y la poca participación de Charlie y Hugo nos quedábamos ahí un poco cojos. La incorporación de Mario en esa zona del centro creo que había momentos que te daba cosas buenas, pero perdías algo de equilibrio defensivo y hemos intentado compensar esas posibles lesiones. Estamos viendo que Nuke y Jose Ángel pueden juntos hacer un buen papel. El tiempo dirá, yo creo que somos más completos. Tenemos más versatilidad. Qué duda cabe de que hemos perdido con la baja de Lucas y Escudero sobre todo balón parado. Es cierto que ahí hemos perdido. El tiempo dirá".

Lucas Pérez

"La salida de Lucas es un golpe anímico. Un golpe de liderazgo. Es cierto que es una decisión valiente, sacrificando muchísimo a nivel profesional.Sabemos lo que Lucas uqiere al club y tomar esa decisión es de valorarla enormemente. Empatizo mucho las conversaciones que hemos tenido a lo largo de este último mes. Las causas un poco. Una situación personal, familiar. Cuiando muchas veces no tienes cerca todo loq ue tú quieres, te afecta. Y todos conocemos a Lucas, tiene un corazón enorme, una persona entrañable".

Relación y despedida de Lucas Pérez

Cada uno se despide como quiere. Es cierto que por parte mía personal, mi relación con él ha sido siempre buena, correcta. No he tenido ningún problema. La falta o no de afectividad, yo creo que se la daba a él, a los demás también. Hay veces que el que la recibe a lo mejor esperaba más o menos. No lo sé. Es algo muy personal. Llevándolo al tema personal, yo en todo lo que lo he podido ayudar, en todas sus situaciones, lo he intentado.

SALIDAS

"Cuando llegó Óscar al principio antes del mercado abierto, nuestras conversaciones siempre iban que, cuando llega ya con la competición en marcha, los jugadores no tienen posibilidad de moverse porque el mercado está cerrado, pero sí queríamos ser claros con ellos, de decirles cuál es su situación deportiva, y a priori este va a ser tu rol. Porque es cierto que el nivel de entrenamientos y la exigencia diaria de todos es increíble. El que más juega y el que menos juega es de admirar. Estábamos dentro de las fichas. A nivel económica no era necesario. Y sabiendo ya su situación, ha sido una decisión particular. Ha habido jguadores que han tenido propuestas y posibilidades de salir, y no han aceptado. Han preferido seguir defendiendo la camiseta del Deportivo. Es la decisión que se ha tomado conjuntamente".

ÓSCAR GILSANZ

"Día a día. Ahora mismo muy contentos porque creo que está sacando un rendimiento importante a la plantilla. Por supuesto, con momentos mejores que otros, pero con situaciones interesantes y que creo que el equipo lo está refrendando en la clasificación y en los puntos".

renovación de dani barcia

"Va bien. La cosa va bien. Las cosas llevan su tiempo, pero estamos intentando llegar a buen término".

charlie patiño

"El tema de Charlie no se contempla que baje a competir con el Fabril a día de hoy. Por edad, idioma, cultura, necesita una aclimatación un poco más larga. Le vemos las condiciones que tiene y creemos que tiene futuro. Es cierto que se pudo valorar la cesión. Pero pensamos que el estar aquí, más cerca de los compañeros, conviviendo lo que es el Deportivo de cerca le vendría mejor para su aclimatación y esperando que le lleguen oportunidades".