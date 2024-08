Fernando Soriano explica el fichaje de Mfulu por el Deportivo: "No solo físico..."

Fernando Soriano presentó a Mfulu, el último de los fichajes del equipo coruñés. En una comparecencia en la que sólo iba a hablar del recién llegado y no de otros temas de actualidad, el Director Deportivo explicó las razones de la incorporación de este futbolista, que llega libre después de rescindir su contrato con la Unión Deportiva Las Palmas: "Cuando faltó José Ángel, el mister optó por Jaime y creíamos que era una posición a reforzar. La categoría exige físico y nos lo da. Encima, la progresión que ha tenido, y no solo físico, sino con el juego. En Las Palmas dio un paso adelante en un estilo parecido al de Imanol".

En Deportes COPE Coruña conocimos un poco más a Mfulu

El pivote firma por dos temporadas, más otra opcional. Este último curso depende de algunas variables, tal y como explicó el propio Soriano, que desveló alguna de las cláusulas

Mfulu ya conoce a sus compañeros. Se ejercitó a las órdenes de Idiakez y se siente preparado para tener minutos en el Teresa Herrera si el entrenador lo considera oportuno: "Me siento bien física y mentalmente. Estoy a su disposición". El Dépor juega el viernes la segunda semifinal desde las 20:30 contra Unionistas. Antes, a las 18:30, se miden el Oviedo y el Leganés. Para el sábado quedarán el tercer y cuarto puesto y la final

?? Dispoñibles desde as 00:01 deste mércores as entradas de público para o Teresa Herrera á vez que as entradas de invitación para os socios.



??https://t.co/8fbD6eHxgTpic.twitter.com/asZ9D3fbAu