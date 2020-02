Fede Cartabia no descarta regresar al Deportivo

Fede Cartabia es un futbolista muy querido por la afición del Deportivo. El argentino se marchó el pasado verano tras no lograr el ascenso con el equipo coruñés a Primera División. Cartabia milita en el Shabab Al-Alhli de Dubai. Está cedido por el Dépor, con una opción de compra. Su salida estaba clara desde que se terminó la eliminatoria contra el Mallorca. Los ajustes económicos que tendría que hacer la entidad herculina hizo que le comunicaran que debía salir, algo que el propio futbolista ya se esperaba. Sin embargo, las cosas han cambiado y Cartabia no descarta que pueda volver a vestir la camiseta blanquiazul: "Si me tengo que quedar no me disgustaría, si tengo que volver al Dépor tampoco me importaría porque es mi casa. Mi ilusión, si vuelvo, es pelear por el ascenso", indicó en una entrevista con MARCA. De hecho, en esa charla reveló que incluso hubo negociaciones para volver a Riazor durante el mercado de enero, aunque finalmente la operación no se pudo llevar a cabo: "Lo hablé con mi entrenador, Arruabarrena. Hubo oportunidad de volver al Dépor. Hablé con él. Aquí me estaba costando jugar, transmití mi idea de salir. 'El Vasco' fue el que me trajo pero no estaba jugando. Yo soy joven y necesito jugar. Casi vuelvo al Dépor, que es como mi segunda casa. Pero por circunstancias se lesionó un compañero, entré a jugar y empezaron a salir las cosas. Entonces se me cerraron todas las puertas porque el club ya me dijo que no iba a salir".

Quedan varios meses para terminar el presente curso, pero la intención que hay en la Plaza de Pontevedra es intentar confeccionar un proyecto ambicioso de cara a la próxima temporada con la idea de pelear por el ascenso.