Valladolid fue el ensayo general antes del play off

El Deportivo ganó al Valladolid Promesas por 0-4 y logró de forma matemática la segunda plaza, que da ventaja en el play off. El equipo coruñés cumplió y tendrá una última jornada intrascendente ante Unionistas en Riazor. De hecho, jugadores como William y Héctor vieron la quinta amarilla y no estarán por sanción y Borja ya anunció que no correrá riesgos, en referencia a Miku y Quiles, que tienen cuatro y que se vieran una más no estarían en las semifinales, que será el 4 de junio en Riazor a las 21 horas.

Ante esta situación, el duelo del pasado sábado en el Anexo de José Zorrilla fue el último ensayo antes de jugarse la temporada. Borja Jiménez regresó a su once tipo, con la vuelta de Miku, autor de tres goles en los dos últimos encuentros. El venezolano estuvo una semanas de baja y ha ido entrenando poco a poco en el equipo. El técnico lo considera un futbolista vital y, visto su rendimiento, apunta a estar entre los elegidos en el play off.

Jaime y Granero han peleado por ser la pareja de Lapeña. Las molestias del primer hicieron que Granero tuviese más minutos y demostrase su nivel, lo que pudo hacer dudar a Borja. Sin embargo, en Pucela regresó el centro de la zaga que más minutos ha compartido en lo que llevamos de campaña.

A doce días del primer partido del play off, el preparador blanquiazul parece tener claro su equipo: Mackay, Antoñito, Lapeña. Jaime, Héctor, Bergantiños, Villares, Elitim, William, Quiles y Miku. El Dépor todavía no tiene claro su rival. El grupo dos está muy igualado y el primer obstáculo saldrá de entre el Sabadell, Nástic, Linares, Atlético Baleares o Algeciras. Será un sábado tranquilo para los blanquiazules, que ya sólo se centran en tener éxito en el play off